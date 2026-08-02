Roman Reigns vence a Seth Rollins en SummerSlam 2026; Penta pierde su título y vuelve Kevin Owens

Roman Reigns cerró la Noche 2 de WWE SummerSlam 2026 al retener el Campeonato Mundial de Peso Pesado: derrotó a Seth Rollins y pareció sepultar 12 años de heridas abiertas desde la traición que destruyó a The Shield.

El combate estelar convirtió al US Bank Stadium en un campo de batalla. Rollins recurrió a la máscara de su antigua facción para entrar en la mente del campeón y ambos atravesaron las mesas de comentaristas, sobrevivieron a Pedigrees, Stomps, Superman Punches y lanzas, en una lucha de 33 minutos.

Con el réferi derribado apareció una silla, eco del golpe de 2014 que rompió a The Shield. Reigns pudo cobrar venganza, pero arrojó el arma y eligió vencer sin ayuda. Tres Spears consecutivos liquidaron a Rollins.