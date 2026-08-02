Roman Reigns vence a Seth Rollins en SummerSlam 2026; Penta pierde su título y vuelve Kevin Owens
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La segunda velada evocó a The Shield, coronó a nuevos campeones y devolvió al cuadrilátero a KO después de 17 meses de ausencia
Roman Reigns cerró la Noche 2 de WWE SummerSlam 2026 al retener el Campeonato Mundial de Peso Pesado: derrotó a Seth Rollins y pareció sepultar 12 años de heridas abiertas desde la traición que destruyó a The Shield.
El combate estelar convirtió al US Bank Stadium en un campo de batalla. Rollins recurrió a la máscara de su antigua facción para entrar en la mente del campeón y ambos atravesaron las mesas de comentaristas, sobrevivieron a Pedigrees, Stomps, Superman Punches y lanzas, en una lucha de 33 minutos.
Con el réferi derribado apareció una silla, eco del golpe de 2014 que rompió a The Shield. Reigns pudo cobrar venganza, pero arrojó el arma y eligió vencer sin ayuda. Tres Spears consecutivos liquidaron a Rollins.
Después, Roman extendió el puño; Seth respondió al gesto y dejó su máscara a los pies del campeón, una postal de reconciliación que cerró SummerSlam.
El mexicano Penta llevó al límite a Chad Gable con su Penta Driver y un Mexican Destroyer, pero el héroe local resistió. Cuando el enmascarado buscó repetir el castigo, Gable atrapó su tobillo, lo arrastró al centro y aseguró la llave hasta obligarlo a rendirse.
Penta perdió el título, aunque reconoció al vencedor colocándole el cinturón en la cintura. La función había iniciado con el inesperado regreso de Kevin Owens, ausente durante 17 meses por graves lesiones de cuello y médula espinal.
Nick Aldis transformó el duelo entre Sami Zayn y Finn Bálor en una Fatal Four-Way al sumar a Gunther y Owens. KO volvió sin freno, aplicó un Stunner a Zayn y obtuvo una oportunidad contra CM Punk por el Campeonato Indiscutido de WWE.
En el resto de los resultados, Baron Corbin destronó a Trick Williams y conquistó el Campeonato de Estados Unidos.
Chelsea Green escaló por encima de Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton y Lash Legend para convertirse en campeona mundial femenil interina; mientras Danhausen venció a Dominik Mysterio en la lucha Human Monies on a Pole en Minneapolis, Minnesota.