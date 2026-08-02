Roman Reigns vence a Seth Rollins en SummerSlam 2026; Penta pierde su título y vuelve Kevin Owens

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Roman Reigns vence a Seth Rollins en SummerSlam 2026; Penta pierde su título y vuelve Kevin Owens
    Roman Reigns necesitó tres Spears para superar a Seth Rollins y conservar el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Minneapolis. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Lucha Libre
resultados

Localizaciones


Minnesota

Personajes


Seth Rollins

Organizaciones


WWE

La segunda velada evocó a The Shield, coronó a nuevos campeones y devolvió al cuadrilátero a KO después de 17 meses de ausencia

Roman Reigns cerró la Noche 2 de WWE SummerSlam 2026 al retener el Campeonato Mundial de Peso Pesado: derrotó a Seth Rollins y pareció sepultar 12 años de heridas abiertas desde la traición que destruyó a The Shield.

El combate estelar convirtió al US Bank Stadium en un campo de batalla. Rollins recurrió a la máscara de su antigua facción para entrar en la mente del campeón y ambos atravesaron las mesas de comentaristas, sobrevivieron a Pedigrees, Stomps, Superman Punches y lanzas, en una lucha de 33 minutos.

Con el réferi derribado apareció una silla, eco del golpe de 2014 que rompió a The Shield. Reigns pudo cobrar venganza, pero arrojó el arma y eligió vencer sin ayuda. Tres Spears consecutivos liquidaron a Rollins.

https://vanguardia.com.mx/deportes/randal-willars-firma-doble-oro-mexico-suma-17-medallas-este-domingo-en-los-jcc-2026-EN22584303

Después, Roman extendió el puño; Seth respondió al gesto y dejó su máscara a los pies del campeón, una postal de reconciliación que cerró SummerSlam.

El mexicano Penta llevó al límite a Chad Gable con su Penta Driver y un Mexican Destroyer, pero el héroe local resistió. Cuando el enmascarado buscó repetir el castigo, Gable atrapó su tobillo, lo arrastró al centro y aseguró la llave hasta obligarlo a rendirse.

Penta perdió el título, aunque reconoció al vencedor colocándole el cinturón en la cintura. La función había iniciado con el inesperado regreso de Kevin Owens, ausente durante 17 meses por graves lesiones de cuello y médula espinal.

Nick Aldis transformó el duelo entre Sami Zayn y Finn Bálor en una Fatal Four-Way al sumar a Gunther y Owens. KO volvió sin freno, aplicó un Stunner a Zayn y obtuvo una oportunidad contra CM Punk por el Campeonato Indiscutido de WWE.

En el resto de los resultados, Baron Corbin destronó a Trick Williams y conquistó el Campeonato de Estados Unidos.

Chelsea Green escaló por encima de Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton y Lash Legend para convertirse en campeona mundial femenil interina; mientras Danhausen venció a Dominik Mysterio en la lucha Human Monies on a Pole en Minneapolis, Minnesota.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lucha Libre
resultados

Localizaciones


Minnesota

Personajes


Seth Rollins

Organizaciones


WWE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El Gobernador emecista Samuel García usó ayer un Black Hawk para trasladarse al sur de NL.

Samuel García usa Black Hawk como un ‘taxi VIP’
Motegi Toshimitsu, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, iniciará mañana una visita a México.

Visita Ministro de Japón a México para fortalecer relación
El equipo de abogados de Danna Yanina ‘N’ interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata.

Defensa de Danna Yanina ‘N’ apela vinculación a proceso por feminicidio de Dafne Zapata
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil.

Lula lanza su candidatura a la reelección en Brasil ante temores de injerencia extranjera
Trump ha anunciado pausas a los bombardeos en Irán en varias ocasiones desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, pero luego la situación se ha desmoronado y los combates se han reanudado.

Trump ordenaría una pausa en ataques a Irán tras acordar bases para fin de guerra
La Federación y el Gobierno de Coahuila firmaron un convenio para destinar cerca de 34 millones de pesos a las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Asignan 34 millones de pesos para búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila
Coahuila abrió la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II; el contrato contempla estudios técnicos, ambientales y de ingeniería con un plazo de ejecución de 884 días.

Coahuila: licitan diseño de ampliación del Puente Internacional II en Piedras Negras
Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo

Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo