Galilea Montijo, Ninel Conde, Paty Navidad, Betty Monroe... las famosas ligadas a Arturo Beltrán Leyva ‘El barbas’ a 15 años de su asesinato

El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El Barbas”, líder del poderoso Cártel de los Beltrán Leyva, fue abatido en un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos. A pesar del paso de 15 años desde su muerte, su figura continúa siendo una referencia central en la narrativa del narcotráfico en México.

Su influencia no solo radicó en sus actividades criminales, sino también en los supuestos nexos que mantuvo con figuras prominentes del mundo del espectáculo mexicano.

LOS RECIENTES TITULARES QUE REVIVIERON LA POLÉMICA

El nombre de Arturo Beltrán Leyva volvió a ocupar un lugar destacado en los medios gracias a un fallo judicial relacionado con el libro “Emma y las otras señoras del narco” (2021) de la periodista Anabel Hernández. La editorial del libro ganó una demanda por daño moral interpuesta por la actriz y cantante Ninel Conde, quien buscaba desmentir las afirmaciones que la relacionan con el narcotraficante.

El fallo del tribunal estableció que las investigaciones de Hernández son legítimas y que las afirmaciones sobre un supuesto romance entre Conde y Beltrán Leyva, además de su posible participación en operaciones de lavado de dinero, no causaron daño moral a la actriz. Esta resolución marcó un precedente histórico en favor de la libertad de expresión y el periodismo de investigación en México.

LOS LIBROS DE ANABEL HERNÁNDEZ Y LAS FIGURAS SEÑALADAS

La atención pública no solo se concentró en Ninel Conde, sino también en los detalles revelados en los libros de Hernández, incluyendo “Emma y las otras señoras del narco” y su secuela, “Las señoras del narco: Amar en el infierno” (2023). Ambas obras documentan los presuntos vínculos de Arturo Beltrán Leyva con varias celebridades mexicanas, incluyendo Galilea Montijo, Paty Navidad, Betty Monroe y otras figuras del espectáculo.

Las investigaciones detallan supuestas relaciones sentimentales, encuentros privados, regalos costosos y posibles conexiones con actividades ilícitas. Estos relatos ofrecen un panorama de cómo el narcotráfico ha permeado distintos sectores de la sociedad mexicana, incluyendo el mundo de la farándula.

ARTURO BELTRÁN LEYVA: ¿UN SÍMBOLO DEL PODER DEL NARCO EN LA SOCIEDAD?

Beltrán Leyva no solo fue un líder criminal temido, sino también una figura que trascendió los límites de la cultura del narcotráfico. Su capacidad para tejer vínculos con figuras públicas subraya cómo el poder del narcotráfico en México no se limita a las actividades delictivas tradicionales, sino que también se extiende a los círculos sociales, políticos y de entretenimiento.

Estos nexos han despertado preguntas sobre el nivel de influencia que los líderes del narco tienen en otros ámbitos de la sociedad. La figura de Beltrán Leyva sigue siendo un recordatorio de cómo las fronteras entre el crimen organizado y otros sectores pueden volverse difusas en contextos de impunidad y corrupción.

EL IMPACTO DE LOS LIBROS EN LA PERCEPCIÓN PÚBLICA

La obra de Anabel Hernández no solo ha generado controversias legales, sino que también ha sido una herramienta clave para arrojar luz sobre los vínculos entre el narcotráfico y la élite mexicana. A pesar de las amenazas y demandas, la periodista ha continuado exponiendo cómo el crimen organizado se infiltra en áreas inesperadas, desde la política hasta el entretenimiento.

El caso reciente con Ninel Conde ha reforzado la credibilidad del trabajo de Hernández, reavivando el interés por las historias ocultas detrás del glamour de la farándula mexicana y los oscuros lazos que algunas de sus figuras podrían tener con el crimen organizado.

Quince años después, Arturo Beltrán Leyva sigue siendo un símboloA 15 años de su muerte, Arturo Beltrán Leyva sigue siendo una figura emblemática del narcotráfico en México. Su legado, alimentado por los relatos de vínculos con celebridades, sigue cautivando a la opinión pública. Los detalles de su vida personal y las conexiones que estableció con figuras del espectáculo continúan siendo tema de debate y análisis, subrayando cómo su impacto va más allá de su papel como líder criminal.

Esta historia no solo ofrece un vistazo al pasado, sino que también refleja los retos actuales en la lucha contra el crimen organizado y la importancia del periodismo de investigación para destapar verdades incómodas en México.

GALILEA MONTIJO

El nombre de la conductora de televisión Galilea Montijo, figura clave del programa Hoy, apareció en “Emma y las otras señoras del narco” al ser señalada de mantener una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva. Según los testimonios recopilados por Hernández, su amorío habría durado cerca de dos años y se habría llevado a cabo de manera completamente privada.

De acuerdo con la investigación, Montijo habría sido presentada al narcotraficante por intermediarios de confianza de “El Barbas”. Su vínculo se mantuvo bajo estricto perfil, con encuentros organizados en propiedades privadas del capo, entre ellas una casa en Cuernavaca, Morelos, y otra en la Ciudad de México.

Un ex guardaespaldas del narcotraficante narró que la relación era considerada seria: “Él tuvo una relación de mucho tiempo con Galilea Montijo. De hecho, la ayudó a sacar a su hermana de la cárcel. A mí me tocó mirarla tres veces, por eso me consta”, afirmó en declaraciones para el libro.

El libro describe que Beltrán Leyva solía consentir a la conductora con regalos exclusivos, como relojes Rolex, joyas de diseñador y accesorios de alto valor. Además, el narcotraficante habría expresado un gran cariño por Montijo, según testigos, quienes relatan que siempre llegaba “elegantemente vestida” a los encuentros.

Desde que el libro fue publicado en 2021, Montijo ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como “ataques malintencionados”. En un video difundido en sus redes sociales, afirmó que emprendería acciones legales contra Hernández y hasta el momento asegura tener su conciencia tranquila.

NINEL CONDE

El caso de Ninel Conde es uno de los más polémicos y mediáticos. Según el libro de Hernández, la actriz y cantante habría sostenido un romance con Arturo Beltrán Leyva y habría colaborado con él en lavado de dinero.

Tras la publicación del libro en 2021, Conde interpuso una demanda por daño moral contra Hernández y la editorial del libro, argumentando que las acusaciones afectaron su imagen y perjudicaron sus negocios. Sin embargo, un tribunal resolvió a favor de la periodista, indicando que la investigación era veraz y no causaba ningún perjuicio a Conde.

En su pódcast “Narcosistema”, Hernández declaró: “Por primera vez, un tribunal señala que efectivamente las relaciones entre famosos y el crimen organizado existen. La sentencia confirma que la señora Ninel Conde tuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva y que fue probable responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El libro describe cómo el capo colmaba a Conde con costosos obsequios y fuertes sumas de dinero. Además, se asegura que la actriz habría utilizado su posición para facilitar transacciones financieras en favor del cártel. Conde no ha emitido declaraciones públicas tras el fallo judicial.

PATY NAVIDAD

La actriz y cantante Paty Navidad también fue mencionada en las investigaciones. Según “Las señoras del narco: Amar en el infierno”, Navidad habría asistido a eventos organizados por Beltrán Leyva, incluido uno en el que ofreció una serenata al capo.

Navidad reconoció que en una ocasión fue llevada a una residencia del narcotraficante para cantar bajo el pretexto de que se trataba de un admirador enfermo, pero negó cualquier vínculo sentimental o conocimiento previo de su identidad.

En agosto de 2024, durante una transmisión del programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, Navidad confrontó públicamente a Hernández, calificando las acusaciones como falsas y cuestionando la veracidad de las fuentes utilizadas en el libro.

Navidad calificó de “falsas” y “carentes de pruebas” las declaraciones que la vinculaban con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y cuestionó directamente la veracidad de las fuentes empleadas por la periodista. Estas fueron algunas de sus palabras:

“Lo que usted escribe en ese libro no tiene fundamento, no hay pruebas y es totalmente falso. Yo jamás tuve una relación con esa persona ni con nadie relacionado al narcotráfico [...] Me llevaron a cantar una serenata, sin decirme para quién era, y mi presencia ahí fue estrictamente profesional. No tenía idea de quién era el anfitrión hasta después. Esa fue la única vez que lo vi”.

Navidad también acusó a Hernández de “dañar reputaciones sin pruebas concretas” y afirmó que la periodista estaba basándose en testimonios de personas anónimas que no podían ser verificadas.

Durante la confrontación, Navidad reiteró su intención de emprender acciones legales para limpiar su nombre y advirtió que no permitiría que se siguiera hablando de ella sin pruebas. Anabel Hernández, por su parte, defendió su trabajo, señalando que las afirmaciones en el libro están sustentadas en testimonios directos y documentos judiciales.

La actriz cerró su intervención con una frase contundente: “A usted le conviene mencionar nombres conocidos para vender libros, pero no voy a permitir que lucre con mi nombre y con algo que nunca sucedió”.

BETTY MONROE

La actriz Betty Monroe también es mencionada en el libro, señalándola como una de las mujeres cercanas a Beltrán Leyva entre 2007 y 2009. Según los testimonios, la actriz habría regalado al narcotraficante un amuleto de santería que este llevó consigo hasta el día de su muerte.

Testigos indican que Monroe era considerada más que una relación pasajera; el capo la veía como una amiga cercana. Sin embargo, la actriz nunca ha confirmado ni desmentido públicamente estas acusaciones.

DORISMAR

En el libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno”, Anabel Hernández expone que la modelo y actriz Dorismar habría tenido un vínculo con Arturo Beltrán Leyva. Según la investigación, la actriz fue presuntamente presentada al narcotraficante por el exintegrante de Garibaldi y político Sergio Mayer, quien es señalado como una de las figuras que facilitaban el acercamiento de mujeres al capo.

Según los testimonios recogidos por Hernández, Mayer, junto con otras personas cercanas al narcotraficante, organizaba encuentros privados para que “El Barbas” conociera a mujeres famosas, recibiendo importantes sumas de dinero a cambio. En este contexto, Dorismar habría sido llevada a uno de estos encuentros.

De acuerdo con la fuente Celeste, ex pareja sentimental de Beltrán Leyva y madre de uno de sus hijos, el narcotraficante acostumbraba pagar entre 20.000 y 50.000 dólares a las mujeres con las que sostenía relaciones íntimas.

LAS LAVANDERAS

El libro también menciona un supuesto vínculo alguna de las exintegrantes del dúo cómico Las Lavanderas, y Arturo Beltrán Leyva. Según Hernández, una de ellas habría sostenido una relación sentimental con el narcotraficante, lo que desató conflictos entre ambas y marcó el fin de su amistad.

De acuerdo con el libro, fue Karla Luna, conocida como “La Comadre Morena”, quien habría sostenido un romance con Beltrán Leyva. Este vínculo habría iniciado alrededor de 2008, cuando el narcotraficante ya era uno de los líderes más importantes del crimen organizado en México. Según las declaraciones citadas por Hernández, Luna habría recibido apoyo económico del capo, lo que despertó la envidia de su entonces compañera de escenario, Karla Panini.

En un video publicado en redes sociales, Panini negó tener cualquier tipo de relación con Beltrán Leyva, pero acusó a Luna, quien falleció en 2017, de haber sostenido dicho vínculo.

Estas declaraciones provocaron una dura reacción por parte de Érika Luna, hermana de la fallecida comediante, quien acusó a Panini de hablar mal de Karla porque ya no está viva para defenderse: ”Es lamentable que sigan atacando a mi hermana. Ella fue una mujer guerrera, madre de cuatro hijos y siempre trabajó por su familia”.

GABY RAMÍREZ

Aunque su nombre ha sido mencionado en polémicas relacionadas con Arturo Beltrán Leyva, Gaby Ramírez no fue señalada en las investigaciones de Anabel Hernández, sino en el 2023 cuando el programa de espectáculos “Chisme No Like” difundió un audio supuestamente atribuido a la conductora, en el que hablaba de un vínculo sentimental con el narcotraficante. Según este audio, Ramírez habría sostenido una relación con Beltrán Leyva e incluso habría recibido una propuesta de matrimonio.

“Hasta me pidió matrimonio. Me dio un anillo este Arturo, pero se lo regresé porque le comenté que no éramos ni teníamos el mismo medio, la verdad es que el señor era muy decente, un caballero, super lindo, pero preferí mejor no. Yo sigo trabajando, poquito o mucho, pero son mis cositas, así no tengo que me puedan estar juzgando”, se escucha en la grabación.

Sin embargo, la conductora negó haber sostenido una relación pese a la insistencia del capo por hacer contacto, pues aseveró que nunca aceptó los regalos.

“No hay que deberle nada a nadie, porque favor con favor se paga. Así es que chicas, ni por todo el oro del mundo hay que perder la dignidad”, señal en Telemundo.