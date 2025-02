Genera retén de la Guardia Nacional caos en puentes fronterizos de Tamaulipas: tardan hasta 7 horas en cruzar

Un retén de la Guardia Nacional en el puente Anzaldúas generó caos para cruzar hacia Estados Unidos en el transcurso de este lunes.

Este punto de revisión en el puente que divide Reynosa y McAllen, Texas, causó filas de más de 9 kilómetros de automovilistas, quienes llegaron a tardar más de siete horas en este puente.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la ‘emergencia’ de Trump, ¿qué está ocurriendo realmente en la frontera?

Si bien en todos los puentes fronterizos se ha reforzado la seguridad con la instalación de este tipo de retenes, en el caso de los puentes de Tamaulipas, la situación es crítica, reportó Univision.

La cadena televisiva reportó que automovilistas que fueron abordadas en estas filas kilométricas afirmaron haber perdido citas médicas o incluso días de trabajo.

“Qué mugrero hay aquí, estamos desde las 7 de la mañana en la fila, para qué hacer ese retén, si ni están checando nada”, dijo una conductora visiblemente desesperada tras varias horas de aguardar para cruzar a Estados Unidos.

Comerciantes del Valle del Rio Grande, en Texas, calificaron a esta situación como crítica.

“No he sabido que hayan incautado nada de drogas, ni incautado alguna pistola, creo que ese retén no está bien ubicado”, dijo un comerciante a Univision.