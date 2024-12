$!Hija se entera que su padre perdió la vida en accidente a través de publicación en Facebook

Aunque las autoridades no divulgaron de inmediato la identidad del fallecido, en redes sociales se compartieron detalles que permitieron identificarlo. A través de un grupo de Facebook , un usuario publicó las placas del vehículo y una fotografía de la identificación del taxista, quien fue identificado como José Ángel Rodríguez Hernández.

PREVIAMENTE, JOSÉ ÁNGEL YA HABRÍA SUFRIDO UN ACCIDENTE EN DICIEMNRE

Este no fue el primer incidente que involucró a José Ángel Rodríguez. Apenas semanas antes, el 7 de diciembre, el taxista había sufrido otro accidente en la misma carretera. Aunque en aquella ocasión no resultó gravemente herido, su vehículo quedó severamente dañado. Tras el incidente, José Ángel intentó comunicarse con su hija para informarle lo ocurrido, pero ella no atendió sus llamadas, como confesó posteriormente en una publicación en redes sociales.

Leticia reflexionó sobre aquel momento, expresando su arrepentimiento y exhortando a valorar a los padres mientras aún están con vida: “Si tienen a su papá valórenlo. Yo no le contestaba las llamadas y al decirme que mi papá tuvo un accidente, se me vino el mundo encima. Gracias a Dios, solo fue lo material esa vez. Diosito, cuídame a mis padres que son lo que más amo en esta vida.”