‘Hoy vamos a ver la sentencia de un narco’... Sheinbaum sobre la posible cadena perpetua a García Luna

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo señaló que lo que se quiere saber es la sentencia, pero evitó opinar si es que merece cadena perpetua: “no me meto ahí”.

“Lo que queremos ver es cuál es la sentencia. Y qué va a decir el Estado. Que llegó con el “haiga sido como haiga sido”. O sea, un expresidente Calderón que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco”, expresó la Mandataria federal.

La Mandataria federal dijo que la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, es contra un “narco”, pues está vinculado con el narcotráfico, y que ello no tiene relación con la reforma al Poder Judicial o las México-Estados Unidos tal con él acusa.

“¿Qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí. Pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso. Porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar. No se pueden olvidar. Porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto”.

Agregó: “¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Es como... La verdad. No sé, pongan ustedes el adjetivo”.