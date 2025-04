INE pide a organismos que sean equitativos con invitaciones a candidatos

“Es lo que pueden acceder las candidaturas, porque ellos tienen un tope de gastos de campaña. Estás reglas no son nuevas. Las conocemos en todos los procesos ordinarios. Si invitas a una candidatura, invitas a la otra para tener el equilibrio en tu medio de comunicación. Eso es lo que estamos solicitando” , recalcó la presidenta del INE.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula la titular del INE puntualizó que los aspirantes a un cargo en la elección judicial no pueden recibir ayuda “ni en recurso financiero ni en especie”.

Guadalupe Taddei explicó que las reglas de fiscalización están definidas y existen criterios que deben seguirse, mecanismos, fórmulas y matrices para determinar los candidatos obtienen algún beneficio.

En cuanto a la decisión que tomó el Consejo de INE sobre que servidores públicos no deben opinar o difundir el proceso electoral, la presidenta del INE respondió que al ser un acuerdo está la posibilidad de que puedan ser impugnados.

Taddei recordó que se han visto impugnados otros acuerdos, como el del tiempo en radio y televisión, y que no solo Morena o la Presidencia de la República, sino que hay muchos candidatos que están presentando recursos.

“En el acuerdo que toma el consejo general se establece que solo el INE el que tiene la atribución de la promoción de la participación ciudadana. No el Congreso, no los partidos, no entes o poderes fácticos”, reiteró la presidenta del instituto.

“Hemos ido poniendo las reglas (...) Nace, no con 90 días de anticipación. (...) las hemos ido haciendo en el camino”, declaró la funcionaria electoral.