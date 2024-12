Infonavit advierten riesgos por nueva reforma

La reforma al Infonavit que fue presentada de último momento por la presidenta Claudia Sheinbaum y que avanzó el viernes en el Senado abre paso a la opacidad en el manejo de los ahorros de los trabajadores y pone en duda la capacidad del gobierno para arrendar viviendas y construir desarrollos de interés social.

Así advierten expertos en vivienda y senadores de oposición quienes alertan que esta modificación, que pasó ahora a la Cámara de Diputados, es “la crónica de un asalto preparado porque lo que están haciendo con esta reforma es en esencia el control de los recursos de los trabajadores para destinarlos a los fines que el gobierno de Morena considere adecuados”.

Especialistas en el sector vivienda y legisladores de oposición lamentaron que la reforma elimina los contrapesos y controles en el Instituto del Fondo de la Vivienda (Infonavit) y da todo el poder al actual director general, Octavio Romero Oropeza, quien podrá disponer de los ahorros y usarlos con fines político-electorales.

Fernando Soto-Hay Pintado, experto del sector, fundador y director de Tu Hipoteca Fácil, dijo que con la reforma se eliminaron todos los balances y son 2 billones de pesos que se quieren apropiar en esencia.

“Es una pena porque al final del día un instituto que había funcionado bien, que evolucionó, que tuvo sus errores, que se corrigieron y fueron avanzando, hoy se va a convertir en el botín de las acciones y caridades que quiere hacer el gobierno, sin ningún contrapeso, ni mecanismos de control que eviten malas prácticas”.

Puntualizó que todo el tema de la vivienda social, del arrendamiento que están planteados son financieramente inviables porque el gobierno nunca lo había hecho, “es una locura y ahora van a tomar el dinero de todos los trabajadores formales para fines políticos, porque tiene adentro al ladrón que dirigió Pemex el sexenio pasado y que nos costó 900 mil millones de pesos y ahora va a tomar sus iniciativas con Infonavit”.

Recordó que los controles que existían en el Infonavit permitieron que se construyeran más de 14 millones de unidades a lo largo de 43 años y hoy en día no se van a construir viviendas que sean rentables y que hagan sentido bajo el pretexto de que se destinará a vivienda social.

“Y es muy sencillo decir: Hágase lo que yo quiero con el dinero de mi compadre, en este caso de los trabajadores, lo cual es muy preocupante, porque son recursos que se habían manejado de forma medianamente responsable, con errores muy grandes como los salarios mínimos, como los acuerdos que hizo Alejandro Murat en China, hoy senador por Morena, cuando estuvo al frente del Infonavit, que le costaron varios millones de pesos”.

Fernando Soto-Hay Pintado recordó que la corrupción que ha existido y se tiene que combatir, pero básicamente esto se va a convertir en un botín político, esto es muy preocupante por el destino que darán a los ahorros de vivienda de los trabajadores. Son muchos miles de millones de pesos en manos de trabajadores que han demostrado una y otra vez que no tienen la capacidad técnica.

De acuerdo a como está establecida la reforma está será la caja chica del gobierno, por la forma en que se manejarán los recursos, con discrecionalidad total por parte del director general.

“Será la única empresa pública o privada en donde el director general está por encima del Consejo de Administración y de la asamblea, lo cual es una aberración total en todo sentido. El tema tripartita en todos los comités de transparencia que controlan los abusos del Infonavit, ya el gobierno tiene mayoría, ya no tiene que negociar, concertar con los representantes de los trabajadores, con los empresarios, es muy delicado y esto es un ejemplo más del porque la 4T es tan dañina.

“Desconozco si será el Segalmex de este sexenio, lo que no tengo duda es que será la cueva de Alí Babá y ojalá que sólo sean 40 ladrones”, dijo el experto.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, consideró un despropósito esta reforma a la legislación secundaria sacada de la manga, en fast track, sin escuchar a los trabajadores y peor, con aspectos profundamente negativos que perjudican el patrimonio de las y los trabajadores de este país.

Argumentó que la reforma le otorga al Infonavit la facultad de disponer de los recursos que están bajo su administración. “Hay que entenderlo: el Infonavit es distinto a cualquier otro organismo. El dinero que administra es propiedad de los trabajadores, de los derechohabientes.

“No es un recurso público que proviene de la Federación. Y estamos hablando de 2.4 billones que deberían de manejarse con máxima transparencia, con rendición de cuentas y alejarse por completo de la opacidad. Por eso nos parece que esta reforma lo que está haciendo es disponer de recursos que le pertenecen a los trabajadores y no al gobierno”.

Expuso que el gobierno no tiene la capacidad, el derecho de decidir de manera unilateral dónde invertir y cómo invertir ese dinero sin tomar en cuenta a todos los involucrados.

“Esta reforma le da al director general del Infonavit facultades extraordinarias y excesivas, como el derecho de veto sobre las resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad en el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia, dándole una clarísima ventaja al gobierno federal sobre el destino de los recursos. Incluso se plantea que en este nombramiento, que hasta hoy es designado por la Asamblea General, ahora lo haga directamente la titular o el titular del Poder Ejecutivo”.

La senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano, comentó si bien ese partido apoyo la reforma a la Constitución para las viviendas, para la gente más necesitada, “estuvimos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en que a los trabajadores de 30, 40 o más años que han trabajado, hoy se vean despojados de su dinero, de sus ahorros, porque este gobierno no sabe ahorrar, no sabe administrar y ya se les acabaron sus guardaditos.

“Ahora van por este fondo, van por el Infonavit, ahora quieren manejar el Infonavit y esto es inaudito, los trabajadores de México no merecen que sus ahorros se conviertan en la próxima caja chica de este gobierno, ustedes no saben administrar los recursos de los mexicanos”.

Al respecto, Claudia Anaya Mota, senadora del PRI, lamentó la aprobación de la reforma presidencial por el impacto que podría tener en el fondo de pensiones de los trabajadores y por la creación de una empresa dependiente del Infonavit, cuyo estatus legal es incierto.

Dicha empresa, de acuerdo a la reforma aprobada por Morena, no se regiría por las normativas de contabilidad y presupuesto del gobierno, lo que podría generar falta de transparencia en la gestión de los recursos.