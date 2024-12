Pleito de Monreal y Adán Augusto divide a Morena

La presidente Claudia la Secretaria de AMLO, pide “cabeza fría” a Adán Augusto López y Ricardo Monreal.



No, no, no, señora Sheinbaum, es usted quien tiene que pedir disculpas y rendir cuentas por la corrupción de sus cómplices con recursos del pueblo.



¿Dónde está el dinero?