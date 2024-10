La Secretaría del Bienestar advierte a beneficiarios sobre fraudes relacionados con apoyos económicos de programas sociales

La advertencia fue clara: no se necesita aportar ningún documento adicional para seguir recibiendo los apoyos económicos. Las personas que reciban llamadas, mensajes o correos electrónicos solicitando información personal o documentos adicionales deben desconfiar y verificar cualquier comunicación directamente con las oficinas oficiales de la Secretaría del Bienestar o a través de sus canales oficiales.

En el comunicado, la Secretaría del Bienestar destacó que los beneficiarios no están obligados a presentar ninguna documentación adicional a la que ya entregaron durante su inscripción en los programas.

Beneficiarios de #ProgramasParaElBienestar , no necesitan entregar documentos adicionales para sus pagos. Los depósitos siguen igual a través del Banco del Bienestar, incluso con el cambio de gobierno. ¡No creas en noticias falsas!

RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES

La Secretaría del Bienestar ha emitido una serie de recomendaciones para que los beneficiarios se protejan ante posibles estafas:

1. No compartir información personal o financiera a través de llamadas o mensajes de texto de origen desconocido.

2. Verificar cualquier solicitud de información directamente en las oficinas o canales oficiales de la Secretaría.

3. No realizar pagos ni depositar dinero a terceros que ofrezcan agilizar trámites o evitar la suspensión de los apoyos.

4. Utilizar solo las páginas oficiales del Banco del Bienestar y de la Secretaría del Bienestar para consultas y trámites.

La dependencia reiteró que todos los trámites relacionados con los apoyos sociales son gratuitos y que cualquier intento de cobro por supuestos servicios relacionados con los programas es un claro indicio de fraude.

La proliferación de noticias falsas y fraudes ha generado confusión entre los millones de beneficiarios de los programas sociales. Personas adultas mayores, en particular, son un grupo especialmente vulnerable, ya que muchos no tienen acceso a información actualizada o no están familiarizados con el uso de medios digitales.

En respuesta, la Secretaría del Bienestar ha intensificado su labor de difusión para desmentir rumores y asegurar a los beneficiarios que los programas de apoyo continúan sin cambios. Al aclarar que los pagos se siguen realizando a través de las cuentas del Banco del Bienestar y que no se requiere documentación adicional, la dependencia busca tranquilizar a los usuarios y protegerlos de los intentos de fraude.