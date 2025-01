‘Lo hemos preparado muchísimo’, Marcelo Ebrard señala que México está preparado ante aranceles y negociaciones del T-MEC

EBRARD DESTACA ESTRATEGIA DE MÉXICO BASADA EN ‘SANGRE FRÍA Y SABIDURÍA’

Durante una conferencia de prensa, Ebrard explicó que el gobierno ha diseñado una estrategia que no incluirá reacciones precipitadas. “No te puedo revelar qué está previsto, pero sí puedes tener las garantías de que lo hemos estudiado muchísimo. Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo, o sea, sorpresas no va a haber ni tampoco reacciones intempestivas... entonces, tranquilidad”, afirmó.

Según Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) liderará las negociaciones diplomáticas, mientras que la Secretaría de Economía establecerá contacto con sus contrapartes en Estados Unidos, una vez que los responsables del comercio en el gobierno estadounidense sean ratificados por el Congreso de ese país.