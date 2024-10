Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presenta su renuncia a la SCJN

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular” , expresó Gutiérrez Ortiz Mena en la misiva entregada a Fernández Noroña.

Esta carta se dio luego que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expusiera en la ‘Mañanera del Pueblo’ que la intención de los ministros de la Suprema Corte de renunciar a su cargo a la brevedad es con la finalidad de poder llevarse sus prestaciones completas.

Precisó en su renuncia que no implica la ‘aceptación táctica’ de la constitucionalidad de la Reforma Judicial, afirmando que “por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025”, día hasta que el ministro de la SCJN continuará con sus responsabilidades dentro del Máximo Tribunal.

“Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo. El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”, manifestó el ministro en su carta.

Destacó que incluye la postura del ministro respecto a considerar una persona poco apta para ser electa por votación popular, y pese a saber que cuenta con las capacidades para seguir ejerciendo el cargo, remarcó que la mejor opción es renunciar.

“He decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. Y aunque podría improvisar una tragedia menor para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo tal causa grave”, dice el documento.

