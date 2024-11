Mujeres, madres y familias de víctimas de feminicidios marchan por el 25N en México

#VIDEO | "No, no, no, Diego N libre no", gritan las víctimas del exestudiante del IPN que modificó fotos de sus compañeras con Inteligencia Artificial para hacer contenido sexual y comercializarlo @OlimpiaCMujer @LeyOlimpiaLATAM #25N #NiUnaMás #NiUnaMenos https://t.co/qUgldJlY15... pic.twitter.com/9HrP7trwhg