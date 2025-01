Niega Gobierno de Sheinbaum que sea posible hacer fentanilo como refiere reportaje del NYT

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, su Gobierno declaró que no es posible elaborar fentanilo como lo presentó un reportaje del periódico The New York Times.

Por lo que Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, subrayó la importancia de tener un laboratorio donde se pueda controlar el uso de químicos, con material y equipo de protección de calidad, así como con sistemas de ventilación profesionales.

“Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado”, precisó.

La teniente química Juana Peñaloza, de la Secretaría de Marina, señaló que en el reportaje del New York Times no se observan o mencionan los principales precursores químicos para sintetizar el fentanilo.

Criticó además el nulo uso de guantes y equipos de respiración autónoma cuando se manejan químicos como hidróxido de sodio y acetona.

Respecto a la supuesta tolerancia que los ‘cocineros’ habrían desarrollado para trabajar sin equipo de protección, la teniente de la Semar indicó que “no existe evidencia científica” que respalde que esto pueda ocurrir.

Precisó además que el desmantelamiento de una casa de seguridad que refirió uno de los ‘cocineros’ en la nota, horas antes de la realización del reportaje, “no corresponde” con la estrategia de seguridad en Sinaloa.

“Se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo del New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo”, refirió.