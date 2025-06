Monterrey revelará el balón de la Copa del Mundo 2026 en octubre

El evento incluirá actividades como sesiones de firma de autógrafos, Meet and Greet , y un Media Day con las leyendas que serán hospedadas nuevamente en Monterrey .

Las categorías están organizadas para evitar conflictos con patrocinadores globales; por ejemplo, aunque Bank of America tiene la exclusividad en banca, existen categorías abiertas como Brokerage and Consulting, donde firmas como Value y Vector han mostrado interés.

Entre los patrocinios confirmados, destaca el de Arca Continental, que firmó como patrocinador de la plataforma de eventos; y Grupo Modelo, que ya tuvo presencia en el Juego de Leyendas del año pasado y mantendrá actividades durante todo el año en la sede.