‘No es reivindicar a una persona’: Sheinbaum rechaza producción de una serie de su vida

En su conferencia ‘Mañanera’ del 5 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la posibilidad de producir una serie biográfica sobre su vida, en caso de que alguna plataforma streaming (Netflix, Max, Prime Video) se lo proponga.

Esta negativa surge después de que se anunciara una inversión millonaria por parte de la plataforma más popular Netflix, en México, para el desarrollo de películas y series.

CLAUDIA SHEINBAUM JUSTIFICA SU NEGATIVA

Desde el Palacio Nacional, la jefa de Estado reconoció el avance histórico y la lucha para que una mujer ocupara por primera vez la Presidencia de México:

“¡No, no, no! Hay muchas personas muy interesantes en México como para hacer una serie, no es mi interés, no es un asunto personal, no es reivindicar a una persona.