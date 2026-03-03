Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años

De acuerdo con la autoridad, la niña, de 11 años y con identidad reservada, habría sido víctima de agresiones sexuales recurrentes en el municipio de Soyaló. El caso salió a la luz cuando su madre la llevó al Hospital Comunitario de Bochil tras detectar que estaba embarazada.

Un nuevo caso de embarazo infantil fue denunciado en Chiapas. El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca , informó que el 1 de marzo se abrió una carpeta de investigación por el delito de pederastia agravada contra Rubisel de Jesús “N”, señalado como padrastro de la menor.

“Lamentablemente nos dieron conocimiento sobre la agresión sexual que sufrió una niña de identidad reservada, de 11 años de edad... resultó estar embarazada”, declaró el fiscal durante una transmisión en vivo. Añadió que el presunto responsable ya fue detenido y “enfrentará la justicia”.

ATENCIÓN MÉDICA Y POSIBLE SENTENCIA

La Fiscalía señaló que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud estatal para garantizar la atención médica integral de la menor. Sin ofrecer detalles sobre su estado de salud, las autoridades aseguraron que se prioriza su protección y bienestar.

El delito de pederastia agravada contempla penas que podrían alcanzar hasta 50 años de prisión, dependiendo de lo que determinen los tribunales. “Este delincuente que resulta ser padrasto de la menor embarazada va a enfrentar la justicia”, enfatizó Llaven Abarca.

Dato curioso · En México, la ley establece que cualquier relación sexual con menores de 15 años constituye delito, independientemente del consentimiento, al considerarse que no existe capacidad legal para otorgarlo.

CONTEXTO NACIONAL Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

El caso ocurre en un contexto en el que Chiapas figura entre los estados con mayores índices de embarazo infantil en el país. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de no permitir agresiones sexuales ni matrimonios infantiles.

En febrero, la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes encabezaron la Primera Reunión Ordinaria 2026 del Grupo de Trabajo “Cero Niñas Madres”. El objetivo central es erradicar la maternidad infantil y las uniones forzadas.

La estrategia se alinea con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que en su Fase III busca eliminar la maternidad infantil hacia 2030. Entre sus acciones destaca la implementación de la Ruta NAME: prevención de violencia sexual, atención oportuna a víctimas y erradicación de matrimonios forzados.

Organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas han reconocido los esfuerzos de México en esta materia. No obstante, las autoridades admiten que el desafío persiste en diversas regiones del país, donde factores culturales, sociales y económicos siguen influyendo en la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.