¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’

El nombre de Carmen Salinas volvió a instalarse en la conversación digital luego de que un testimonio difundido en el podcast Penitencia retomara versiones sobre presuntos rituales vinculados a figuras públicas. Aunque no hay pruebas que respalden esos dichos, el eco mediático desempolvó un viejo enfrentamiento con Andrés García. Para entender el origen del conflicto hay que remontarse a septiembre de 2002. En una aparición televisiva, el actor lanzó declaraciones que sorprendieron incluso a una industria acostumbrada a la polémica. El intercambio no ocurrió en privado: fue frente a cámaras y con la contundencia que caracterizaba al intérprete.

El episodio tuvo lugar en el programa de espectáculos La Oreja, un espacio clave en la cobertura de la farándula de aquellos años. Ahí se pronunciaron frases que, más de dos décadas después, siguen generando conversación. TE PUEDE INTERESAR: ¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video) DECLARACIONES QUE ENCENDIERON LA POLÉMICA Durante aquella emisión, García calificó a Salinas con términos como “alimaña” y “corriente, del arrabal”. Además, aseguró que evaluaba interponer una demanda por difamación, argumentando que ella lo había atacado previamente con “acusaciones soeces y sin fundamento”. La frase que más resonó fue de carácter religioso: “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo, y yo me voy a encargar de desenmascararla”. Incluso añadió: “No soy Jesucristo para perdonar”, descartando una disculpa pública como vía de conciliación.

En ese mismo contexto, el actor habló de su respaldo a Carmen Campuzano, quien atravesaba un proceso de recuperación tras un accidente, y mencionó a Elisa Salinas por una donación hospitalaria. El conflicto, así, se mezcló con otras historias del espectáculo nacional. LA RESPUESTA Y EL ECO ACTUAL La reacción llegó pronto. María Eugenia Plascencia defendió públicamente a su madre y rechazó los señalamientos. “Solamente que él sea Dios como para demostrar que mi mamá sea Satanás”, declaró, subrayando que consideraba las acusaciones infundadas. El pleito no escaló, al menos públicamente, a una acción legal formal. Con el paso de los años quedó como uno más de los enfrentamientos mediáticos que marcaron la farándula mexicana de inicios del siglo XXI, una época donde la televisión tenía un peso determinante en la construcción de reputaciones.

En 2026, tras el testimonio viral de un interno identificado como “Beto” en Penitencia, las palabras “diabólica” y “rituales” volvieron a asociarse al nombre de Salinas en redes sociales. La familia ha reiterado que se trata de “mentiras” y “difamación por rating”. Hasta ahora, no existen documentos ni investigaciones oficiales que respalden las acusaciones, ni las vertidas en 2002 ni las recientes. TE PUEDE INTERESAR: Familia de Carmen Salinas desmiente acusaciones de satanismo y analiza acciones legales El caso reabre un debate persistente en la industria: cómo los rumores y declaraciones sin sustento pueden prolongar su sombra durante años, incluso después del fallecimiento de una figura pública. Más que certezas, lo que hoy circula son versiones contrapuestas amplificadas por la velocidad digital.

