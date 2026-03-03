El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real y escribió su respuesta en un mensaje que fue sellado y sumergido a más de 600 metros bajo el océano, en el marco de la celebración por los 600 millones de copias del manga
El creador de One Piece, Eiichiro Oda, ha generado una ola de atención en el mundo tras revelar oficialmente que el legendario tesoro de su obra maestra no es una metáfora, sino algo real y literalmente escondido en el fondo del océano
El revuelo surge al rededor de la celebración de otro acontecimiento histórico: One Piece ha alcanzado más de 600 millones de copias en circulación en todo el mundo, una cifra que lo consolida como uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos.
Con un video conmemorativo para celebrar las más de 600 millones de copias, Oda decidió escribir en papel la respuesta a la eterna pregunta ‘¿qué es el One Piece?’ y dividió este mensaje tan anhelado por todos los fans en dos mitades.
¿DÓNDE ESTA EL ONE PIECE?
Según lo mostrado en el video, una de esas mitades fue sellada y colocada en una cápsula sumergida en las profundidades del mar, en un punto al menos a 600 metros bajo el agua, en un lugar aparentemente inalcanzable para el público general.
El propio autor explicó que mantiene esta respuesta desde el inicio de la serie pero que ha esperado al momento adecuado para revelarla simbólicamente.
El proyecto de colocación de la cápsula contó con la colaboración de instituciones científicas expertas en operaciones submarinas profundas, bajo supervisión de programas de innovación tecnología en Japón.
De acuerdo al gran acontecimiento de este evento, el mensaje permanece sumergido en el fondo del océano hasta que la obra llegue a su fin. Aunque no se ha dado una fecha exacta, la propia presentación indica que el tesoro será ‘revelado públicamente’ solo después de que el manga y anime hayan concluido.
EL LEGADO DE ONE PIECE
Desde su inicio en 1997, One Piece ha sido una de las franquicias más influyentes del entretenimiento global. Publicada originalmente en la revista Weekly Shōnen Jump, la obra ha establecido un récord Guinness como el manga con mayor número de copias publicadas de un solo autor.
Además del manga, la historia de Monkey D. Luffy y los Sombreros de Paja ha sido adaptada a una serie de anime, varias películas, videojuegos y recientemente una exitosa adaptación live-action por Netflix, cuyo lanzamiento y expansión continúa ampliando la audiencia global.
REACCIÓN DE LOS FANS EN EL MUNDO
Tras la revelación, diversas comunidades de fans han debatido intensamente sobre el significado de esta estrategia de Oda, con publicaciónes en redes sociales sugiriendo teorías variadas sobre la verdad del tesoro, aunque los fans aun no cuentan con una confirmación clara del contenido del One Piece, la declaración del mangaka ha reavivado la especulación y el entusiasmo por el cierre de esta gran obra maestra.
Y así es como una revelación de Eiichiro Oda al más puro estilo de One Piece, da comienzo a la era pirata con un tesoro real...
¿Podrá alguien encontrar uno de los mayores secretos del anime antes que Luffy?