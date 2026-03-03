El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano

El creador de One Piece, Eiichiro Oda, ha generado una ola de atención en el mundo tras revelar oficialmente que el legendario tesoro de su obra maestra no es una metáfora, sino algo real y literalmente escondido en el fondo del océano El revuelo surge al rededor de la celebración de otro acontecimiento histórico: One Piece ha alcanzado más de 600 millones de copias en circulación en todo el mundo, una cifra que lo consolida como uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos. Con un video conmemorativo para celebrar las más de 600 millones de copias, Oda decidió escribir en papel la respuesta a la eterna pregunta ‘¿qué es el One Piece?’ y dividió este mensaje tan anhelado por todos los fans en dos mitades.

¿DÓNDE ESTA EL ONE PIECE? Según lo mostrado en el video, una de esas mitades fue sellada y colocada en una cápsula sumergida en las profundidades del mar, en un punto al menos a 600 metros bajo el agua, en un lugar aparentemente inalcanzable para el público general. El propio autor explicó que mantiene esta respuesta desde el inicio de la serie pero que ha esperado al momento adecuado para revelarla simbólicamente.