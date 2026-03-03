¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla

Durante la conferencia matutina del 3 de marzo, Ariadna Montiel presentó los detalles de la Credencial Universal de Salud, una iniciativa que apunta a modernizar y simplificar el acceso a servicios médicos en México. Según explicó, el proyecto no solo responde a una necesidad administrativa, sino a una estrategia de integración nacional. El propósito central es unificar la atención de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como otros organismos públicos. La meta es que los derechohabientes puedan acceder a su información clínica sin obstáculos burocráticos.

"Se trata de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la atención médica", explicó la funcionaria. La implementación estará coordinada con la Agencia de Transformación Digital, que desarrollará la plataforma tecnológica para centralizar los datos. ASÍ SERÁ EL REGISTRO EN ABRIL El registro comenzará el 2 de abril y se realizará de forma presencial en 2898 módulos distribuidos en el país. La intención es contar con al menos un punto de atención en cada municipio, evitando interferir con las operaciones normales de clínicas y hospitales. La logística contempla: · 9791 operadores · 1706 supervisores · 5766 personas de apoyo. Los llamados Servidores de la Nación estarán a cargo del proceso, acompañados de suplentes y personal previamente capacitado. El despliegue ha sido descrito como el más grande coordinado por la Secretaría de Bienestar. Una vez completado el trámite, la entrega física de la credencial tardará aproximadamente seis semanas. Sin embargo, la versión digital se activará de forma automática para su uso inmediato en dispositivos móviles, permitiendo consultas ágiles en cualquier institución pública de salud.

REQUISITOS Y CASOS ESPECIALES Para mayores de 18 años, los requisitos incluyen: · Identificación oficial con fotografía · Documento probatorio de identidad (acta de nacimiento o equivalente) · CURP certificada · Comprobante de domicilio con vigencia menor a seis meses · Teléfono de contacto. En el caso de menores de edad, se solicitará: · Acta de nacimiento · CURP · Identificación oficial de madre, padre o tutor · Teléfono de contacto. La validación documental será rigurosa, con énfasis en la autenticidad de la CURP. La Registro Nacional de Población diseñó protocolos para situaciones extraordinarias, como menores en casas hogar o personas que no pueden registrar huellas digitales por falta de extremidades. Con esta credencial, el gobierno busca consolidar un sistema donde la identidad digital sanitaria sea el eje de atención. Más allá del plástico físico, la apuesta está en la interoperabilidad de datos y en la reducción de trámites que históricamente han retrasado consultas y tratamientos.

