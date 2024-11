Pacientes relatan mal diagnóstico y tratamiento de Marilyn Cote; sigue dando consulta, pues ‘no ve delito’

La abogada originaria de Puebla que se hace pasar por psiquiatra, Marilyn Cote, es blanco de las críticas en redes sociales por su falta de ética, estafa y dar recetas médicas sin contar con cédula profesional; sin embargo, ha salido a la luz algunos pacientes que relatan como fue su mal diagnóstico y tratamiento. En redes sociales e Internet, la mujer alardea de contar con estudios especializados en escuelas de renombre, títulos académicos de institutos internacionales, así como publicar fotografías manipuladas de baja calidad. Asegura ser egresada de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y de la Universidad de Oslo en Noruega, también menciona haber tomado cursos en el FBI y poseer acciones en la entidad médica ‘Fifty Doctors’.

Pese a no tener las credenciales necesarias, ejerce como psiquiatra y/o psicóloga, quien afirmaba ‘curar’ la depresión de sus pacientes en siete días. La polémica se intensificó cuando varios médicos verificaron que Marilyn no está registrada como profesional de la salud mental en las bases de datos oficiales de ambos países (Estados Unidos y Noruega). TE PUEDE INTERESAR: Marilyn Cote: Abogada se hace pasar por psiquiatra, medica a sus pacientes y utiliza Photoshop para crear una vida falsa PACIENTES ALZAN LA VOZ Ante las irregularidades que salían a la luz, en redes sociales y medios de comunicación comenzaron a circular los testimonios de pacientes que fueron víctimas de estafa y fraude por parte de Cote. A través de X, antes Twitter, el usuario @NodejemeenpAz compartió un breve video donde muestra documentos de sus recetas y sobres con los logos de Marilyn Cote. De acuerdo con la publicación, la mujer le diagnosticó esquizofrenia.

(Cabe recalcar que nunca he alucinado) pic.twitter.com/3M7p64SUcz — otonombrequenoseadeig (@NodejemeenpAz) November 8, 2024

“Sí, fui victima de Marilyn Cote, me dijo que tenía esquizofrenia y me medicó por años. [...] Todo fue a los 14 años, ahora tengo 21 (a partir del 11 de noviembre). Debido a problemas personales y algunas sugerencias de profesores míos, terminé en su consultorio donde por cierto cobraba ya por esos años $900 por consulta”, escribió el usuario en redes sociales.

Debido a problemas personales y algunas sugerencias de profesores míos, terminé en su consultorio donde por cierto cobraba ya por esos años $900 por consulta💀 — otonombrequenoseadeig (@NodejemeenpAz) November 8, 2024

“En fin, me dio consulta unas cuantas veces a lo que me mandó a hacer un examen para ver el funcionamiento de mi cerebro donde ella decidió mediante la ‘interpretación’ del estudio recetarme aripiprazol. Nunca vi un cambio verdadero, íbamos semanalmente con ella donde mediante su ‘criterio’ me ajustó las dosis, posteriormente me recetó quetiapina al mismo tiempo que neupax duo s”, agregó. El paciente explicó que pasó casi todo el tiempo dopado, que le llevó a desarrollar una adicción al medicamento, así como comportamientos extraños; específicamente cuando “hubo un tiempo donde solo confiaba en ella, ni en mis padres, de no ser que siempre me resultó rara su forma de ser (me regalaba ropa, me invitaba a comer e incluso me llegó a invitar a su “consultorio” en Estados Unidos yo con 14/15 años)”, se lee en su perfil.

Efectivamente, con solo 15 años consumía tantas pastillas como un adicto pues si bien la quetiapina era una vez al día, tomaba 2 pastillas de alprazolam 3 veces al día (6 en total), evidentemente me sentía mejor pero era porque estaba dopado... — otonombrequenoseadeig (@NodejemeenpAz) November 8, 2024

TE PUEDE INTERESAR: Reaparece Ángela Aguilar con familia Nodal y usuarios abren Change.org para quitarle título de ‘Mujer del año’ En entrevista con la periodista Azucena Uresti, otra paciente llamada Alitzel García también relató su testimonio para el medio de comunicación Radio Fórmula. Señaló que acudió a consulta entre 2019 y 2020 debido a que padecía un cuadro de depresión, además de que se confió en la ‘especialista’ al tener muy buenas reseñas en internet y sitios médicos. Detalló que en su primera cita fue diagnosticada con trastorno de la personalidad narcisista, por lo que fue medicada con antidepresivos y antipsicóticos, así como terapia grupal, que lejos de mejorar su salud mental, la empeoraron. ”Siempre nos mandaba a una farmacia específica, nunca tuve problema de surtir el medicamento controlado [...] Nunca mejoré, al contrario, la ansiedad se incrementó, me cambiaba los medicamentos de manera muy rápida, me dio altas dosis de antipsicóticos y yo comencé a presentar más ansiedad, temblores en el cuerpo, no me podía estar quieta, que son efectos relacionados con los antipsicóticos y no mejoraba”, dijo en entrevista. TE PUEDE INTERESAR: El phishing es la técnica de fraude más usada en 2024

Marilyn Cote Mendieta se hacía pasar por psiquiatra #ENTREVISTA | "Yo tenía síntomas depresivos, la localicé en Doctoralia, se me hizo raro que me medicara, nunca tuve problema para surtir la receta en una farmacia especifica": Alitzel García, paciente de Cote #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/kIE1Cu4xJf — Azucena Uresti (@azucenau) November 8, 2024

Puntualizó que a otra paciente le rechazaron la receta cuando intentó comprar el medicamento en una farmacia diferente a la recomendada por Cote, donde le aseguraron que las cédulas profesionales no correspondían. Fue hasta que acudió con un médico especialista que Alitzel fue diagnosticada con trastorno de depresión y comenzó a recibir el tratamiento correcto. Posteriormente, agregó una reseña en Google sobre la mala praxis de la supuesta doctora, publicación que fue respondida con insultos y amenazas; aunque nunca puso una denuncia formal ante las autoridades. Y SIGUE DANDO CONSULTA Luego que fuera exhibida por su ejercer la psiquiatría con credenciales falsas, Cote sigue dando consultas en su despacho ubicado en Torres Médicas de Puebla, y pese a que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud estatal (DPRIS) lo suspendió. TE PUEDE INTERESAR: ¡Abusivo! Empleado de banco se transfirió 900 mil pesos de un cliente, en Nuevo León

¡Entrevista Exclusiva!



Después de que Cofepris clausurara su consultorio, Marilyn Cote aseguró en entrevista para 24 Horas, que ella está siendo víctima de acoso cibernético y que realizará las denuncias correspondientes ante la @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/lZMWaSieXQ — 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) November 8, 2024

De acuerdo con una entrevista para el medio de comunicación 24 Horas, Marilyn Cote sostuvo que no hay delito en las acusaciones que se realizaron en redes sociales, aclarando que cuenta con grados académicos ante autoridades sanitarias que le permiten ejercer la medicina. “Realmente no veo ningún inconveniente, ni ningún delito aquí”, comentó. Sostuvo que pese a que su consultorio tiene sellos de suspensión, esto no implica que no pueda seguir haciendo uso profesional del inmueble, pues no hay denuncias en su contra. “Yo cuento con todos los títulos que presentaré con la autoridad y de los cuales ellos tienen conocimiento, son totalmente reales”, puntualizó. Además, aseguró que tratará las acusaciones en su contra por usurpar una profesión con abogados; pese a que es abogada por la Benemética Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); “tendré que verlo con mis abogados, porque independientemente que sea abogado tengo que ser humilde. Y aunque yo llevo ya muchos años dedicándome a la medicina, yo no estoy ejerciendo en este momento como abogada”, señaló.

Pese al fuerte escrutinio en redes sociales, Cote publicó en Facebook una invitación a sus pacientes a seguir con sus citas en las instalaciones, con postura abierta a las quejas. “Te esperamos de manera personal, en nuestras instalaciones, si usted desea, tiene alguna queja o aclaración, estamos como siempre a la orden para ustedes, pero de manera personal y seria”, puntualizó.

Leer Texto