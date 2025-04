Personas trans afrontan obstáculos institucionales y económicas en México para acceder a sus tratamientos

GUADALAJARA- Ante la actual semana de la Visibilidad Tran, la activista Victoria Morales contó a EFE que hace una década enfrentó obstáculo durante su proceso de transición en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encontró con desinformación y estigmatización.

“Estaba solicitando un acompañamiento hormonal a través de un endocrinólogo y me mandaron a hacer pruebas de VIH, que sí corresponde, pero principalmente fue el estigma, posterior a eso me pusieron (diagnóstico de) ‘transexualidad crónica’, pero no hay ese término”, dijo la acompañante de mujeres trans.

La activista de Jalisco, estado del occidente de México, expuso que tras dos años de constatar la falta de protocolos y un acompañamiento deficiente, optó por realizar su transición en el sector privado, que supone gastos de hasta 3,500 pesos mensuales (unos 170 dólares) por cerca de nueve años.

“No todas (las personas trans) tienen la posibilidad o inclusive no todas tienen la oportunidad de un trabajo de manera formal. Actualmente, en México, la tasa de desempleo de mujeres trans es de 90 %. Entonces, es una desventaja que no todas las mujeres trans puedan tener (recursos) para transicionar”, señaló.

En México, 5 millones de personas se identifican de forma oficial como LGBTI, y más de 316,000 como transgénero o transexual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).