Prevén cascada de juicios por reforma judicial

México podría estar “de tribunal en tribunal” ante inconformidades de socios comerciales por la reforma judicial, ya que colisiona con los parámetros de tratados internacionales, advirtió Martín Bravo Peralta, doctor en Derecho e integrante del bufete internacional Hérès.

Es más fácil modificar la Constitución mexicana que cambiar un tratado internacional, lo cual podría afectar el intercambio de bienes comerciales, en especial con Estados Unidos, del que México es su principal proveedor de mercancías, añadió el especialista al participar en un webinar de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana.

”Entonces, no me gustaría que en el mediano plazo, ver que el Gobierno mexicano esté de tribunal en tribunal arbitral porque hay señalamientos, quejas y reclamos de los socios de que no se están cumpliendo las leyes del sistema”, externó.

La reforma al Poder Judicial, recordó, establece un proceso de elección directa de jueces y magistrados, pero el actual sistema no tiene la solidez necesaria para afrontar dicho reto.

Aunado a ello, Bravo Peralta alertó que el principal riesgo que afronta esta modificación constitucional es que la elección de jueces puede comprometer la independencia jurídica al introducir dinámicas políticas en la selección de magistrados.

Entre enero y agosto, México exportó a EU 334 mil 729 millones de dólares, que lo posiciona como su mayor socio comercial, por encima de Canadá y China.