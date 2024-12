Proponen en Tamaulipas la ‘Ley Melanie’ para tipificar la violencia en el noviazgo

¿QUÉ PROPONE LA LEY MELANIE?

Durante una reciente sesión legislativa, se propuso una reforma al Código Penal de Tamaulipas, en particular a los artículos 368 Bis y 368 Quáter. Los cambios buscan incorporar la violencia en el noviazgo como una modalidad específica de violencia contra las mujeres.

La iniciativa establece que se equipare la violencia en el noviazgo al tipo penal de violencia familiar, con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar actos que vulneren los derechos humanos y la integridad de las mujeres.

El artículo 368 Quáter, que se pretende adicionar, señala: “Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con uno a cinco años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona con quien tuvo una relación formal o informal de afecto, noviazgo o amistad, incluyendo el ex cónyuge, ex concubinario, ex concubina, o en contra de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquiera otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado”.

La “Ley Melanie Barragán” ha sido turnada a Comisiones para su análisis. Una vez revisada, se espera que sea presentada al pleno del Congreso para su discusión y posible aprobación final.

De aprobarse, Tamaulipas sería uno de los estados pioneros en México en reconocer la violencia en el noviazgo como un delito penal, enviando un mensaje claro sobre la importancia de proteger los derechos y la integridad de las personas en todas las etapas de sus relaciones afectivas.