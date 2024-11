¿Qué sabemos del caso Ángel Fernando? Desapareció en el Bosque de Chapultepec y fue encontrado sin vida

El hijo de una amiga está #desaparecido . Desde las 13 hrs, no saben nada de él. Estaba en #Chapultepec acompañado de otra persona, fue al baño pero ya no regresó al lugar donde estaban. ¡Por favor, ayúdenme a compartir! Se llama Ángel Fernando Castillo Galicia y tiene 17 años. pic.twitter.com/jPaqLs28Si

De acuerdo con el testimonio de la joven, estuvieron conviviendo en el parque, cuando se quedaron dormidos; sin embargo, cuando la novia se despertó, notó que Ángel Fernando no estaba y se había llevado el celular de ella en lugar del de él, pero cuando intentó marcar, nunca se le contestó. Posteriormente, ella preguntó en los sanitarios de la zona, a lo que un trabajador le refirió que lo vio aproximadamente dos horas antes.

Aparentemente, el adolescente quería entrar al baño, pero al no estar en funcionamiento, le indicó la ubicación de otro sanitario y desde ese entonces no se sabe más del paradero el menor de edad.

Tania, la madre de Ángel Fernando, relató para medios de comunicación estuvo durante horas buscando a su hijo, ya que consideró extraño que él haya dejado sola a su novia para ir al baño.

“Lo conozco a él y sé que no la hubiera dejado ahí sola, sabiendo que algo le podía pasar porque en otras ocasiones ya había estado con unas amigas y jamás las había dejado solas, entonces menos a esta niña siendo su novia, porque me daba cuenta que él la quería mucho [...] Me daba cuenta por su estado de ánimo de mi hijo, últimamente, lo veía muy contento, entonces siento que no la hubiera dejado y también ella se quedó conmigo hasta el anochecer porque la niña lloraba y quería saber dónde estaba él y no se iba a mover hasta encontrarlo”, dijo en entrevista para el medio de comunicación TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparecen otros dos familiares de madre buscadora, ONU-DH pide investigar