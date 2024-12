¿Quién Dámaso López, alias ‘El Mini Lic’? Claudia Sheinbaum reacciona a su arresto en Estados Unidos

“Si señor, yo soy Dámaso. Soy hijo del licenciado. De Culiacán y mi gente. Siempre he tenido el respaldo. Y yo estoy porque me pusieron. Les agradezco ese gesto. Yo vivo pa’ la gerencia y a mi padrino respeto”, se escucha en el primer verso.

Aunado a ello, se oye: “También me gusta la fiesta. Pasear las fresas de Culiacán a Guadalajara. Jalar la banda, aguas heladas, mi empresa paga. Y que a mi gente no le falte nada. Si me acompañan los plebes. Asegurado pues siempre vienen bien ensillados. Las calles arden, yo estoy alerta. Para mi gente, el mini licenciado”.

El video cuenta con 338 millones de reproducciones y más de 779 mil “likes”.

Con información de El Universal