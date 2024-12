Reconoce Alicia Bárcena haber estado presente en la boda de Martín Borrego en Munal

Aseguró que sus palabras la comprometen aún más con el trabajo en favor del medio ambiente y la protección de los recursos naturales . “ Me siento muy orgullosa de formar parte de su equipo y de acompañarla en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación ”, afirmó.

La excanciller también defendió su trayectoria de más de 40 años, destacando que nunca ha sido cuestionada por su transparencia y gestión pública.

“Mi carrera habla por mí. He servido a cuatro secretarios generales de las Naciones Unidas y siempre he actuado bajo los más altos estándares de austeridad, integridad y probidad”, subrayó.

Sobre el incidente, Bárcena aseguró que no se sorprendió por la polémica, a la que calificó como un ataque interesado para debilitar los logros alcanzados en su gestión.

“No soy ingenua, no me sorprende el cinismo ni la mala fe de quienes buscan debilitar el trabajo que hemos realizado”, concluyó.