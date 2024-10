Renovará Sheinbaum pacto con IP para mantener precio de canasta básica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que continuará el contrato con la iniciativa privada para evitar un incremento en los precios de la canasta básica y controlar la inflación.

“Vamos muy avanzados, es un acuerdo (con la IP) que firmó el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y que nuestro objetivo es firmarlo nuevamente. Lo está llevando el secretario de Hacienda este acuerdo y vamos muy, muy avanzados, también participan otros y otras secretarías y el objetivo es firmar para que la canasta básica no aumente”, aseguró Sheinbaum durante la mañanera.

Señaló que actualmente el precio del maíz está bajo y otros productos agrícolas no han registrado un aumento significativo.

“Entonces se puede mantener la canasta básica, con los productos que tiene la canasta, sin aumentar para controlar la inflación”.

Por su parte, el gobierno federal se compromete a no incrementar en términos reales la gasolina, la luz, el diésel y el gas LP. Sobre posibles operativos para verificar que no haya precios desbordados, aseguró que la canasta básica no ha aumentado.

Finalmente, dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor busca la forma de inspeccionar y se mantendrá exhibida la información de manera permanente para que la ciudadanía conozca los establecimientos que tienen la canasta básica a menores precios.