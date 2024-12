Revelan primeras imágenes del arresto Christian ‘N’, agresor de Melanie Barragán (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

ASÍ FUE EL ATAQUE: NARRACIÓN DE MELANIE

“Estábamos en una fiesta. Ese día recuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que no lo debía de haber hecho, es mi amiga y que no pasaba nada, que se podría resolver mañana con tranquilidad [...] Salimos de la fiesta, él se subió al carro, me dijo que él no era así, infiel, y me repetía muchas veces que él no era así, que le iba a hablar a Danna para que le dijera que él no era así”.