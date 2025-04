Saneará elección al Poder Judicial, reitera Claudia Sheinbaum

CDMX.- En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la elección que se celebrará el 1 de junio para elegir a jueces, ministros y magistrados, saneará al Poder Judicial de la Federación (PJF).

La mandataria federal volvió a posicionarse sobre el tema aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a servidores públicos referirse a este tema.

“La votación que viene, a ver si no me sanciona el INE... lo que va a haber el 1 de junio, retiro lo anterior, eso va a sanear al Poder Judicial, es la mejor manera, la menos riesgosa, la que va a permitir que quien sea elegido pues responda al voto popular y no a la relacional personal con una u otra persona”, indicó la presidenta.