Se desatan robos durante evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX; detienen a 14

100 DÍAS DE CLAUDIA SHEINBAUM EN LA PRESIDENCIA

“Se cumplen 100 días desde que inició el segundo piso de la Cuarta Transformación, recorrimos por tierra y aire 32 mil 449 kilómetros y nos reunimos con las 32 entidades para definir los próximos proyectos estratégicos”, enfatizó la presidenta.

En su mensaje elogió los logros del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el anterior mandato y afirmó que su tarea es consolidar el proyecto de transformación.

“Cerramos con record de empleos, aumentos del salario mínimo, no hubo aumento de precios de gasolinas. Somos la doceava economía mundial. No toleraremos ningún tipo de corrupción. En todo el sexenio no habrá aumentos para altos funcionarios”, destacó Sheinbaum.

