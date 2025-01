Se necesita honestidad y no ‘mano dura’ para la seguridad: Sheinbaum

XOCHITEPEC, MOR.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que para atender la seguridad no es necesaria que se implemente “mano dura” sino trabajar desde la honestidad y la aplicación de justicia.

“Mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia. Que realmente haya honestidad y haya justicia en la Procuración de Justicia y también en todos los cuerpos de policía”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Sheinbaum Pensiones del Bienestar en Morelos

Sheinbaum Pardo recordó que su administración ya está trabajando en el tema de seguridad y afirmó que poco a poco se irán viendo los resultados tanto a nivel estatal como nacional.

La presidenta reiteró que llegó al cargo por ningún grupo de poder, sino por el pueblo, a quienes tiene que rendir cuentas.

“¿Qué es lo importante? Lo más importante es no traicionar. Que se cumplan los compromisos que hicimos con el pueblo de Morelos, con el pueblo de México. Y por eso nosotros decimos que nosotros no traicionamos. Nosotros venimos de un movimiento. A nosotros no nos impuso ningún grupo de poder. Nosotros llegamos a cumplirle al pueblo de México”, expresó durante una entrega de tarjetas.