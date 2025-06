Se refuerzan consulados por redadas en Estados Unidos, afirma Sheinbaum

“Sí, nosotros vamos a plantear, tiene que haber un reconocimiento, de hecho el presidente Trump lo hizo cuando se firmó el tratado con el presidente López Obrador cuando estuvo en Washington en la Casa Blanca. El presidente Trump se refiere de una manera muy bien, y mucho reconocimiento a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Entonces ayer, pues lo que le planteé fue eso, hay una comunidad mexicana muy grande en Estados Unidos, que trabaja todos los días por el bienestar de su país, y que son personas honestas, trabajadoras”, señaló la mandataria.

La titular del Ejecutivo volvió a posicionarse respecto a las imágenes que circulan en redes sociales, en las que se observa cómo personas se manifiestan de forma violenta portando la bandera de México, acto que consideró una “provocación”.

“Nosotros no podemos caer en ninguna provocación no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera, eso no. Toda la vida hemos luchado pacíficamente, entonces no podemos estar enalteciendo esas imágenes; enaltecemos nuestra bandera y nos sentimos orgullosos de la bandera, pero siempre hay que usarla en espacios pacíficos, no esta forma violenta”, mencionó la presidenta.

“Además, ahora sí que tiene toda la facha de provocación. Se parece a un montaje para hacer ver mal a los mexicanos o justificar acciones más violentas”, añadió la mandataria mexicana.