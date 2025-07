Deja Sheinbaum a AMLO ‘como mentiroso y cómplice’, así festeja Loret lucha contra el huachicol

“La Presidenta tuvo que armarse de valor para dar estos golpes, no tanto por la reacción que pudiera venir de los huachicoleros, sino porque cada operativo que tiene éxito exhibe como mentiroso y cómplice del crimen organizado a su mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ” , expone en su columna “ Historias de Reportero ”.

CDMX.- La lucha de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad contra el huachicol está dejando a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador , no sólo como mentiroso, sino también como cómplice del crimen , afirma Carlos Loret de Mola.

¿QUÉ HARÁ LA PRESIDENTA CON LOS CÓMPLICES?, CUESTIONA LORET

Loret de Mola advierte que estos operativos contra el huachicol, aunque podrían derivar de presiones de Estados Unidos a México, colocan a Sheinbaum en una circunstancia complicada no sólo con su mentor y antecesor, López Obrador, sino con quienes son cómplices de esta red.

“Estos éxitos en el combate al huachicol (...) ponen a la Presidenta en un predicamento político complejo. ¿Qué hacer con los funcionarios que fueron cómplices y permitieron que todo esto estuviera pasando?”, cuestiona el periodista en su columna.

El expresidente aseguró haber emprendido una batalla contra el huachicol e incluso afirmó haberlo erradicado el final de su administración. Sin embargo, los decomisos evidencian que este negocio ilícito se fortaleció durante su sexenio.

El periodista asevera que no es posible que durante el gobierno de López Obrador −quien aseguró haber erradicado el huachicol−, no se descubrieran estas operaciones ilícitas de gran escala.

Para Loret, Rosa Icela Rodríguez, Alfonso Durazo e incuso el expresidente deben rendir cuentas.

“En la medida que las incautaciones son más vistosas y flagrantes, la pregunta suena más fuerte: ¿cómo es posible que nadie haya visto en el sexenio pasado?

“Una secretaria de Seguridad del pasado es su secretaria de Gobernación, otro secretario de Seguridad del pasado es gobernador y presidente del Consejo Nacional de Morena... y claro, el presidente López Obrador que decía que ya se había acabado con el huachicol, que no hizo nada para combatirlo y que se dedicó a repartir abrazos a los criminales”, critica.

Sheinbaum, a diferencia de su antecesor, está dando resultados en el combate de este delito y este martes aseguró que se llegará hasta las últimas instancias sin proteger a funcionarios implicados.

“Hasta donde tope, lo que den las investigaciones, hasta donde den, nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie, si hay servidores públicos, bueno, servidor no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo. Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba, si hay otras personas (implicadas), empresarios, nosotros queremos erradicar por completo este delito”, sostuvo en su conferencia de prensa.