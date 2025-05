Senadores del PRI y PAN consideran insuficientes los cambios a la Ley de Telecom

Por su parte, la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones ofreció suprimir el artículo 109 de la norma; la cual plantea bloquear plataformas digitales y cuentas de redes sociales, sin orden judicial, sin motivos y sin temporalidad.

‘No es suficiente el 109; no traten de poner a la opinión pública el dedo en la boca, no se engañen, no es el 109. La mayoría del artículado permite que un Estado autoritario, como el que se pretende estar creando todos los días, pueda por supuesto censurar a los medios de comunicación, por eso al rato no se extrañen que tengan, porque le van a dar concesiones a dependencias gubernamentales, la televisión del bienestar, la radio del bienestar, va a tener el internet del bienestar’ comentó Añorve Baños.

En paralelo, Ricardo Anaya propuso eliminar los artículos 56, 57 y 58; con el argumento que se interponen con el capítulo 18 del T-MEC.

‘Por supuesto que es un avance que den marcha atrás a los artículos 56, 57 y 58, que con toda claridad violan el capítulo 18 del T-MEC, y que tiene que ver con lo que ustedes oyeron repetidamente en foros, asignación directa de espectro a órganos gubernamentales con fines comerciales’ comentó Anaya, explicando que tales artículos son violatorios del tratado de libre comercio, T-MEC.

Ricardo Anaya también arremetió contra la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, considerado inconstitucional en el 2022, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).