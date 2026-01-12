Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca

Además, señaló que asumirá las consecuencias administrativas que puedan derivarse del caso y que se someterá a los procedimientos internos de su partido. “Aunque no tengo un cargo público, voy a apegarme a la resolución del comité de ética de mi partido, Movimiento en Hidalgo, acerca de la situación vivida el día de ayer con la corporación de Seguridad Pública del municipio de Pachuca” , escribió. “Me siento muy apenado, ofrezco una disculpa y reconozco el error” , agregó.

En su pronunciamiento, Pedraza se dirigió directamente a los oficiales involucrados y reconoció que su conducta no correspondió a los valores que dijo representar. En el mismo mensaje también deslindó de lo ocurrido a autoridades y representantes populares, en particular a la senadora Simey Olvera Bautista, con quien ha colaborado en el ámbito político.

El morenista Efraín Pedraza difundió un mensaje en redes sociales en el que ofreció una disculpa pública por su comportamiento y por las expresiones dirigidas a elementos de la policía municipal después de los hechos ocurridos durante un operativo de alcoholímetro en Pachuca, Hidalgo.

EFRAÍN PEDRAZA FUE DETENIDO DURANTE ALCOHOLÍMETRO RUTINARIO; SE NIEGA A COOPERAR

Los hechos se registraron durante el fin de semana en el bulevar Nuevo Hidalgo, donde se instaló un operativo de alcoholímetro como parte de las acciones preventivas de seguridad vial en la capital hidalguense. En ese punto, Efraín Pedraza fue marcado para una revisión de rutina luego de conducir un vehículo y ser sometido a la prueba de alcoholemia.

De acuerdo con los reportes oficiales y con un video registrado por las propias autoridades, el conductor no superó el examen y fue informado del resultado por los agentes municipales. En las imágenes se observa que se encontraba en evidente estado de ebriedad y que, al conocer el dictamen, se negó inicialmente a entregar su identificación, licencia de conducir y demás documentos.

“Se te hizo una prueba, no la pasaste. Es mi trabajo, discúlpame”, se escucha decir a uno de los policías en el material difundido.“Te pedí tu identificación, no me la quieres dar; te pedí tu licencia y no me la quieres dar”, añade el agente durante el intercambio.

EFRAÍN PEDRAZA AMENAZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE DETENCIÓN EN ALCOHOLÍMETRO

Durante el intercambio con los elementos de Seguridad Pública, el exfuncionario y excoordinador de campaña de una senadora de Morena incurrió en violencia verbal y realizó referencias a supuestas influencias políticas. En el video se le escucha asegurar que tenía un papel relevante dentro de una estructura política y lanzar expresiones dirigidas a los oficiales para intentar evitar la sanción correspondiente.

Entre las frases captadas se encuentra una amenaza verbal contra uno de los policías: “se acordaría de su cara”, además de un reto a golpes al agente que aplicó la prueba de alcoholemia. También se le escucha decir: “Soy el perro de la senadora. El cabrón que va a ir adelante”, así como advertir que, en caso de llegar a la gubernatura, se “acordaría de su pinche cara”.

A pesar del tono confrontativo, los agentes mantuvieron el protocolo del operativo y reiteraron que únicamente cumplían con su labor dentro del punto de revisión.