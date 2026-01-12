Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca

México
/ 12 enero 2026
    Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
    El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido. VANGUARDIA

Video difundido por autoridades donde se observa a Efraín Pedraza durante el operativo de alcoholímetro en el bulevar Nuevo Hidalgo, en Pachuca

El morenista Efraín Pedraza difundió un mensaje en redes sociales en el que ofreció una disculpa pública por su comportamiento y por las expresiones dirigidas a elementos de la policía municipal después de los hechos ocurridos durante un operativo de alcoholímetro en Pachuca, Hidalgo.

En su pronunciamiento, Pedraza se dirigió directamente a los oficiales involucrados y reconoció que su conducta no correspondió a los valores que dijo representar. En el mismo mensaje también deslindó de lo ocurrido a autoridades y representantes populares, en particular a la senadora Simey Olvera Bautista, con quien ha colaborado en el ámbito político.

Además, señaló que asumirá las consecuencias administrativas que puedan derivarse del caso y que se someterá a los procedimientos internos de su partido.“Aunque no tengo un cargo público, voy a apegarme a la resolución del comité de ética de mi partido, Movimiento en Hidalgo, acerca de la situación vivida el día de ayer con la corporación de Seguridad Pública del municipio de Pachuca”, escribió.“Me siento muy apenado, ofrezco una disculpa y reconozco el error”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

EFRAÍN PEDRAZA FUE DETENIDO DURANTE ALCOHOLÍMETRO RUTINARIO; SE NIEGA A COOPERAR

Los hechos se registraron durante el fin de semana en el bulevar Nuevo Hidalgo, donde se instaló un operativo de alcoholímetro como parte de las acciones preventivas de seguridad vial en la capital hidalguense. En ese punto, Efraín Pedraza fue marcado para una revisión de rutina luego de conducir un vehículo y ser sometido a la prueba de alcoholemia.

De acuerdo con los reportes oficiales y con un video registrado por las propias autoridades, el conductor no superó el examen y fue informado del resultado por los agentes municipales. En las imágenes se observa que se encontraba en evidente estado de ebriedad y que, al conocer el dictamen, se negó inicialmente a entregar su identificación, licencia de conducir y demás documentos.

“Se te hizo una prueba, no la pasaste. Es mi trabajo, discúlpame”, se escucha decir a uno de los policías en el material difundido.“Te pedí tu identificación, no me la quieres dar; te pedí tu licencia y no me la quieres dar”, añade el agente durante el intercambio.

EFRAÍN PEDRAZA AMENAZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE DETENCIÓN EN ALCOHOLÍMETRO

Durante el intercambio con los elementos de Seguridad Pública, el exfuncionario y excoordinador de campaña de una senadora de Morena incurrió en violencia verbal y realizó referencias a supuestas influencias políticas. En el video se le escucha asegurar que tenía un papel relevante dentro de una estructura política y lanzar expresiones dirigidas a los oficiales para intentar evitar la sanción correspondiente.

Entre las frases captadas se encuentra una amenaza verbal contra uno de los policías: “se acordaría de su cara”, además de un reto a golpes al agente que aplicó la prueba de alcoholemia. También se le escucha decir: “Soy el perro de la senadora. El cabrón que va a ir adelante”, así como advertir que, en caso de llegar a la gubernatura, se “acordaría de su pinche cara”.

A pesar del tono confrontativo, los agentes mantuvieron el protocolo del operativo y reiteraron que únicamente cumplían con su labor dentro del punto de revisión.

TE PUEDE INTERESAR:

ASEGURAN VEHÍCULO DE EFRAÍN PEDRAZA TRAS FALLAR PRUEBA DE ALCOHOLÍMETRO

Debido a la negativa del conductor a colaborar y a su comportamiento durante el operativo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo, el cual fue trasladado al corralón conforme a lo establecido en el reglamento de tránsito. En los reportes no se consignaron agresiones físicas, aunque sí un ambiente de tensión que fue controlado por los cuerpos de seguridad presentes.

El caso quedó bajo revisión para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, las cuales el propio Efraín Pedraza afirmó que enfrentará conforme a lo que determinen las autoridades y los órganos internos de su partido.

Temas


Antialcohol
Violencia
Viral

Localizaciones


PACHUCA

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno