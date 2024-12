Sheinbaum llama a gobernadores a atender seguridad, sin ‘división política’

Al señalar que no hay división política ni politiquería que valga, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los gobernadores a atender el tema de seguridad, específicamente a que lleven a cabo los gabinetes de seguridad y coordinación para judicializar las carpetas de investigación.

Lo anterior en la 50° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la cual asistieron 30 gobernadores, incluidos los de oposición, los que no asistieron fue el mandatario de Coahuila, Manolo Jiménez, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Durante su participación, Claudia Sheinbaum pidió a los gobernadores caminar juntos en la estrategia nacional de seguridad y sus cuatro ejes, entre ellos que haya mayor investigación en las policías estatales para coadyuvar con el ministro público y así que se judialicen las carpetas de investigación mediante los jueces.

Señaló que con la modificación del artículo 21 de la Constitución, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil tiene la tarea de poder desarrollar acciones de inteligencia, y la principal función del Centro Nacional de Inteligencia será la seguridad pública, para ello tendrá como objetivo judicializar las investigaciones y no solo hacer trabajos de inteligencia.

“Es una parte que debemos desarrollar conjuntamente para disminuir la impunidad, que finalmente es una tarea de los tres poderes del Ejecutivo, de la fiscalía con su autonomía, del legislativo también, y también del Poder Judicial, que no puede hacerse a un lado en este proceso”.

Añadió: “Aquí no hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso”.

En ese sentido, la mandataria federal llamó a los gobernadores a atender los gabinetes de seguridad, ya que “donde el gobernador está al frente se nota, donde no, siempre hay problemas”.

Aseguró que de hacerlo se mejorará la coordinación en materia de seguridad.

“Es un llamado respetuoso a todas y todos, atiendan diario el gabinete de seguridad, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente se nota, ahí donde no se atiende siempre hay problemas. La coordinación no se puede dar si no está la cabeza, entonces es un respetuoso consejo de una abuelita presidenta de la República”, dijo.

En tanto, Claudia Sheinbaum refrendó su apoyo a los gobernadores en caso de que necesiten ayuda para algún tema, “pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad, la coordinación no se puede dar si no está la cabeza”.

En la sesión de seguridad, Sheinbaum anunció la implementación del programa “Senderos de Paz”, cuyo objetivo es “llenar de luz” a todos los municipios del país.

Para lograrlo, dijo que convocará a los alcaldes a inicios de 2025, buscando su colaboración, adelantó que planea replicar el programa “Sendero Seguro”, implementado previamente en la Ciudad de México.

(Con información de El Universal)