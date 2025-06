Sheinbaum propone a Trump un pacto bilateral sobre migración, seguridad y comercio

“Le planteé que por qué no teníamos un acuerdo general, que tuviera que ver con seguridad, migración y también con comercio... y él estuvo de acuerdo”, explicó Sheinbaum.

Este posible nuevo pacto no reemplazaría el T-MEC, sino que buscaría atender temas coyunturales que afectan a ambas naciones, como el tránsito migratorio, la seguridad fronteriza y el intercambio comercial.

AVANZAN LAS NEGOCIACIONES: MARCELO EBRARD VA A WASHINGTON

Como parte de la estrategia acordada, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, viajará este viernes a Washington D.C. para reunirse con el secretario de Comercio de EU, con el objetivo de avanzar en los puntos comerciales pendientes entre ambos países.

En paralelo, los temas relacionados con seguridad y migración —con especial enfoque en el reconocimiento de las familias mexicanas que viven en EU— serán tratados directamente con el Departamento de Estado.

“Queremos que este acuerdo incluya a las familias mexicanas en EU”, puntualizó la mandataria.

SHEINBAUM Y TRUMP: UN DIÁLOGO CORDIAL

La llamada, que duró alrededor de 20 minutos, fue descrita por Sheinbaum como una conversación cordial y productiva, a pesar de que ambos líderes no pudieron reunirse en persona durante la reciente Cumbre del G7 en Canadá.

“Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral Me dijo ‘puede pasar por Washington de regreso a México’, pero le comenté que no lo tenía planeado. Ya habrá oportunidad de reunirnos”, narró la presidenta.

Durante la charla, Trump reconoció la contribución de los mexicanos en EU, en un gesto inusual que Sheinbaum subrayó:

“Me dijo: ‘Es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país’”.

EL ENFOQUE HUMANITARIO: FAMILIAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO

Uno de los puntos más sensibles del posible acuerdo será el reconocimiento y respeto a los derechos de los mexicanos que radican en Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados pero con años de trabajo honesto, aportando al desarrollo económico estadounidense.

Este enfoque humanitario busca romper con las narrativas agresivas del pasado y establecer una visión más colaborativa y empática entre ambos gobiernos.

DATO CURIOSO: SHEINBAUM Y TRUMP, UNA RELACIÓN POLÍTICA INÉDITA

Aunque Trump fue crítico con los gobiernos anteriores de México, especialmente en temas migratorios, la llamada con Sheinbaum representa un cambio de tono y disposición al diálogo. De concretarse este nuevo acuerdo, sería la primera vez en la historia reciente que un presidente de EU y una presidenta mexicana diseñan un pacto bilateral fuera del marco tradicional del T-MEC.

Además, esta conversación marca un hito: es la primera vez que una presidenta de México establece contacto directo con un presidente estadounidense en funciones tan pronto tras asumir el cargo.

UN PASO HACIA UNA AGENDA CONJUNTA

El posible acuerdo general propuesto por Claudia Sheinbaum abre la puerta a una nueva etapa diplomática entre México y Estados Unidos. Con voluntad política de ambas partes y un enfoque integral, la iniciativa busca abordar desafíos comunes con soluciones bilaterales, desde el comercio hasta el respeto a los migrantes.

Este esfuerzo refleja no solo una estrategia política, sino también un compromiso humanitario con millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera.