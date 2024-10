Tardó FGR 12 días en tener pruebas del caso ‘Mayo’-Cuén: juez

El Juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz afirmó que la Fiscalía General de la República obtuvo las pruebas de la investigación del secuestro del capo Ismael “El Mayo” Zambada y del homicidio de Héctor Melesio Cuén, 12 días después de que pidiera la orden de aprehensión.

El Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa informó que cuando el 5 de octubre pasado la FGR le solicitó las capturas, no tenía los peritajes que confirmaran que los restos de sangre hallados en una finca de Huertos del Pedregal, en Culiacán, correspondieran a Cuén.

Las pruebas científicas las consiguió hasta el 17 de octubre, como lo dio a conocer ayer la propia Fiscalía en un comunicado, dijo Díaz en un enlace telefónico durante la rueda de prensa del Poder Judicial de la Federación.

“A raíz de lo que se dice en este comunicado, se puede advertir que en la fecha en la que se solicitó la orden de aprehensión la audiencia se realizó el 5 de octubre del año en curso, para entonces, como se señaló en el comunicado, la Fiscalía no tenía prueba concluyente pericial que estableciera que las muestras de sangre encontradas en el lugar donde se afirma ocurrieron los hechos pertenecieran al perfil genético de el señor Héctor ‘N’”, dijo el juez.

“Porque en la nota específicamente señalan que las periciales con las que ahora cuenta la Fiscalía las obtuvo apenas el pasado 17 de octubre; es decir, 12 días después de que solicitaran la orden de aprehensión”.

“Esto confirma que cuando solicitaron la orden de aprehensión no disponían de estas pruebas y que por lo tanto era necesario, como se hizo ver en la audiencia, que las investigaciones debían culminar debían continuar para perfeccionar la investigación”.

Díaz Cruz comentó que durante la audiencia privada del pasado 5 de octubre, cuando la FGR le pidió las órdenes de aprehensión, los propios fiscales reconocieron que aún les faltaba llevar a cabo varias diligencias para robustecer el caso.

“La audiencia duró más de 12 horas y efectivamente, hubo, digamos, insuficiencia probatoria por múltiples causas, como ya lo mencioné. Incluso la Fiscalía expresamente afirmó durante su exposición que determinados actos de investigación no los había realizado todavía a la fecha en la que pidió la orden de aprehensión, varios actos de investigación aún no los realizaba cuando pidió la orden de aprendizaje”, dijo.

También dejó en claro que no hubo ninguna resolución de su parte, es decir, no libró ni negó las órdenes de aprehensión en este asunto, porque la FGR decidió desistirse de su solicitud de captura en plena audiencia, luego de que le hiciera ver a los fiscales que no tenían solventadas sus líneas de investigación.

Añadió que, una vez que la Fiscalía retiró el caso, le dijo que tenían dos opciones para su futura judicialización: pedir las órdenes de aprehensión en el Centro de Justicia de Culiacán o hacerlo en alguno ubicado en un Penal de alta seguridad.

La FGR por el momento no ha desmentido que haya retirado su solicitud de aprehensión, como lo afirma el juez de control que atendió esta judicialización.