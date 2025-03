Tras el voto a favor de Cuauhtémoc Blanco, se fractura Morena

El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, fue el primero en hablar para exponer el dictamen, donde se declaró improcedente la solicitud de desafuero contra el ex Gobernador de Morelos por deficiencias en la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía estatal.

” La inmunidad tiene que ver con el respeto a las opiniones, pero no nos exime de enfrentar delitos ”, señaló la ministra en retiro.

Olga Sánchez Cordero explicó que la inmunidad parlamentaria no protege a los legisladores de los delitos que llegaran a cometer, sino de expresar sus ideas sin persecución, y consideró que Blanco debe ser procesado conforme a derecho, sin importar el fuero.

En la ronda de posicionamientos, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada y uno de los legisladores más cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, recordó a sus compañeros la iniciativa que presentó para eliminar el fuero, y aunque pidió su apoyo, muchas voces no estuvieron de acuerdo.

” Estoy aquí y siempre voy a dar la cara, siempre me voy a defender, pero crean que soy incapaz de violar a una mujer, tengo principios, tengo educación. Esa educación me la dio mi madre ”, argumentó.

Anaya arropó al ex futbolista, y acusó a su media hermana de extorsionarlo; además, se dijo víctima de persecución del ex Fiscal, Uriel Carmona, y pidió no creerle.

Las disonancias entre Silva y María Teresa Ealy estallaron en las butacas, después de que la diputada integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios sacó a Ealy de un chat de WhatsApp y pidió velar por la presunción de inocencia.

Ealy y Magda Salgado hablaron en contra. La primera argumentó que en la nueva figura de protección no hay “presuntos”, sino víctimas, y pidió a Blanco enfrentar la justicia.

La diputada morelense acusó a Blanco de haberla amenazado cuando fue presidente municipal de Cuernavaca y Gobernador. También pidió subir a tribuna, moción que le fue negada.

Xóchitl Zagal pidió a Blanco solicitar licencia para evitar que los legisladores de Morena cargaran con ese peso.

Monreal y Gutiérrez Luna describieron el acuerdo: Cuauhtémoc Blanco se presentaría ante la Fiscalía de Morelos si la bancada acompañaba el dictamen. Entonces dieron paso a la votación.

Los diputados avalaron un acuerdo para que su compañero se presentara a declarar y también apoyaron la decisión de la Sección Instructora, aunque esto ˙último no fue compartido por Magda Salgado, quien votó en contra.

En el pleno se rompió el acuerdo y Sánchez Cordero, Ealy, Zagal y Salgado formaron parte de las 23 diputadas y dos diputados que votaron en contra de desechar el caso.

Por Nadia Rosales, Agencia Reforma.