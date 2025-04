Tunden a López-Gatell por ’revivir’ a una persona durante un programa de Canal Once (Video)

Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha vuelto a ocupar titulares, esta vez no por una decisión gubernamental, sino por su participación en un programa de humor transmitido por Canal Once.

El fragmento de un sketch en el que simula revivir a un conductor en tono de broma ha desatado la indignación de miles de usuarios en redes sociales, quienes consideran que el exfuncionario actúa con insensibilidad frente al dolor de miles de familias mexicanas que perdieron a un ser querido durante la pandemia.