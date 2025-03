¿Van por AMLO y morenistas por narcotráfico?... Anabel Hernández asegura que Fiscalía de EU tiene expediente

GOBERNADORES Y DIRIGENTES IMPLICADOS

El documento, que consta de 192 páginas y diversos anexos, involucra a figuras clave del partido, entre ellos los gobernadores de dos estados y dirigentes como Mario Delgado, Ricardo Monreal, Javier May, José Jaime Montes y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario.

Según la denuncia, los cárteles de Sinaloa, Noreste y Golfo habrían financiado campañas de Morena a cambio de posiciones estratégicas en gobiernos estatales y municipales. Esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos ha designado recientemente a estas organizaciones como terroristas extranjeras.

TESTIMONIO CLAVE: JOCELYN HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Uno de los testimonios centrales en la denuncia es el de Jocelyn Hernández Jiménez, exoperadora electoral de Morena y cercana a Andrés Manuel López Beltrán. Hernández Jiménez, licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, asegura que desde su ingreso al partido presenció prácticas de financiamiento irregular.

En grabaciones presentadas por Anabel Hernández, la testigo relata que el desvío de recursos públicos se realizaba mediante el uso de tarjetas bancarias de programas sociales. Según su declaración, superiores jerárquicos la presionaron para entregar estos instrumentos financieros sin dejar constancia documental, lo que generó amenazas cuando se negó a participar en la operación.

“Me dijeron: ‘Todos ya lo hicieron, tú eres la única que no me las quiere dar. Soluciónalo, diles que les van a llegar después’. Pero si ya vienen cobradas... y más si usted me está diciendo que necesita ese dinero para su campaña”, reveló Hernández Jiménez en una conversación grabada.

DENUNCIAS INTERNAS BLOQUEADAS

Hernández Jiménez también asegura que en 2021 acudió a la Secretaría de la Función Pública, entonces dirigida por Irma Eréndira Sandoval, para denunciar estos hechos. Sin embargo, poco después Sandoval fue removida del cargo, lo que la testigo interpreta como una represalia por intentar documentar estas irregularidades.

“La secretaria me dijo: ‘No eres la primera, ya han venido más personas con denuncias similares’. Pero después la removieron y nunca más se supo del expediente”, señaló.

MALETAS CON DINERO Y VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Otro de los puntos más impactantes del expediente es la presunta entrega de maletas con dinero en efectivo, recursos proporcionados por el Cártel de Sinaloa para el financiamiento de campañas.

La testigo afirma que vio personalmente estos intercambios: “Vi las maletas llenas de dinero”, y que en reuniones con operadores de Morena le aseguraron que no habría limitaciones económicas.

“Cuando hablamos de números, me dijeron: ‘Lo que tú quieras’. Y yo les decía: ‘¿Cómo que lo que yo quiera? Tú dime cuánto’. ‘Lo que tú quieras, por dinero no paramos’. De broma les dije: ‘¿Qué los patrocina un capo?’ y el chofer me respondió: ‘Ay, amiguita, ya le atinaste’”.

INVESTIGACIÓN EN MANOS DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

La entidad denunciante recabó las pruebas a través de grabaciones de audio y video de reuniones con testigos. En el caso de Hernández Jiménez, se documentaron tres encuentros: dos en Houston y uno vía teleconferencia entre mayo y junio de 2023.

De acuerdo con Anabel Hernández, toda la evidencia fue entregada a fiscales federales de EU, quienes ahora evalúan el caso para determinar posibles cargos y acciones legales.

CASOS SIMILARES EN AMÉRICA LATINA

Este tipo de denuncias no es nuevo en la región. En 2008, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, enfrentó acusaciones de financiamiento electoral por parte de grupos paramilitares. En Brasil, el escándalo del “Mensalão” en 2005 reveló un esquema de sobornos y financiamiento ilegal que sacudió la política del país. ¿Será este el inicio de un proceso judicial contra figuras de Morena?

Las acusaciones contra López Obrador y otros dirigentes de Morena generan un fuerte impacto político y podrían desencadenar investigaciones formales en México y EU. Por ahora, la Fiscalía estadounidense tiene en sus manos un expediente robusto que podría derivar en procesos judiciales de gran magnitud.