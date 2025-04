Vinculan a proceso a Doña Carlota y sus hijos por homicidio en Chalco; dictan prisión preventiva

Asimismo, defendió que la principal intención de la adulta de 74 años de edad no era cometer homicidio: “La intención no es privar de la vida. Previamente a ello, habían acudido de forma pacífica. Estas personas me comentan que en su momento las habían amenazado. Entonces nada más era ir de forma precavida, también tomando las medidas necesarias con estos objetos bélicos.”

EL ATAQUE DE DOÑA CARLOTA A FAMILIA EN CHALCO

El 1 de abril se difundió un video en el que se observa a Doña Carlota descender de un vehículo Ford Fiesta gris con un arma en las manos. Junto a ella viajaban sus hijos, quienes también bajaron armados. Posteriormente, comienzan a arremeter contra una familia en un domicilio de la calle Hacienda la Labor, en la colonia Unidad Habitacional Ex hacienda de Guadalupe.

Los atacantes intentaron someter a las personas; sin embargo, hubo un momento en que empezó el ataque armado. En la grabación compartida se observa cómo Doña Carlota dispara contra un señor y dos jóvenes, de 19 y 14 años; los dos primeros perdieron la vida.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de Doña Carlota: Defensa busca ‘legítima defensa’ por homicidio de dos hombres en Chalco

Cuando la noticia se viralizó, el caso se atribuyó a que se trató de una discusión por el inmueble, el cual habría sido invadido por la familia. En este sentido, se dio a conocer que desde el 27 de marzo, la hija de Carlota denunció el despojo de la propiedad, señalando que tres personas ingresaron a su domicilio y comenzaron a sacar sus pertenencias sin su autorización.