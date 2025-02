Vinculan a proceso a Lucio y Diana por tentativa de homicidio al abandonar a su bebé en Tultitlán

‘ABANDONO DEL MENOR NO ES INTENCIONALIDAD DE HOMICIDIO’

Confirmó que el padre se mantuvo al pendiente del bebé hasta que lo recogieron: “Es correcto”, aseveró, “se retiró hasta que le prestaron el auxilio.”

“Vamos a demostrar que nunca tuvo la intención de privar de la vida al menor.”

CAPTURAS DE PANTALLA NO SON VERÍDICAS: ABOGADO

Reporteros de diversos medios de comunicación cuestionaron a la defensa de Lucio ‘N’ sobre las capturas de pantalla de WhatsApp, divulgadas por su madre, donde se constata que la joven pareja acordó cometer abandono al menor de edad.

“Es que, realmente, no existe un dato de prueba que determine que ellos tenían esos números de teléfono... es más ni se sabe que números telefónicos son, de qué números provienen (las capturas). Una captura de pantalla de WhatsApp cualquiera la puede crear. No sabemos si son falsas o son reales porque, realmente no hay un dato de prueba.”