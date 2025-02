‘Votaré, si entiendo la boleta’ dijo Cuauhtémoc Cárdenas en la Feria del Libro del Palacio de Minería

Siempre parco y serio, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hizo reír al auditorio de la Feria del Libro del Palacio de Minería: ‘Si logro entender una boleta’, dijo, cuando le preguntaron si votará en la elección judicial del 1 de junio, con seis papeletas de diferentes colores y hasta 81 candidatos por boleta.

El ex candidato presidencial presentó junto con Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio, académicos de la UNAM, el libro “Ante la situación nacional: reflexiones y propuestas 2024-2030”. En la obra participaron 50 autores con 18 temas. ‘No era esta la reforma judicial que esperaba porque no tengo ninguna especialidad en cuestiones judiciales, ni pensaba que esa pudiera ser la reforma’ dijo Cárdenas saliendo del auditorio.

En la presentación, los tres autores plantearon la necesidad de cambiar el diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND), un documento que cada Presidente pública al inicio de su sexenio.

Cárdenas propuso que el PND sea consultado con la ciudadanía y avalado por el Congreso. Con un buen Plan, agregó, se podrían incluso enfrentar mejor los factores externos.