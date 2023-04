Mhoni Vidente predijo ‘los meses más difíciles’ para la salud de AMLO (video)

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras”, comentó el líder de estado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es lamentable que se llegue a una campaña de odio contra AMLO’: Adán López

Sobre ello, surgió la polémica por una de las predicciones de Mhoni VIdente que hizo a principios de año y que, al parecer, se han venido cumpliendo. En especial las que tienen que ver con la salud de algunas de las personalidades de la política y el entretenimiento más conocidas de la farándula latinoamericana.

La pitonisa habría predicho que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sufriría una fuerte recaída de salud a principios de año. Lo sorprendente de todo es que hace algunos días el mandatario mencionó que estaba contagiado de COVID- 19 por tercera vez.

Por su parte, internautas han estado compartiendo las polémicas revelaciones de la vidente cubana en redes sociales en las que resaltaban, a inicios de 2023, fuertes palabras que habrían predicho los quebrantos de salud del mandatario mexicano.

“La carta del juicio para el presidente, visualizo que este año va a seguir en el poder, no renuncia. Su enfermedad va a seguir con problemas cardíacos, además de que los peores meses para él serán abril, agosto y septiembre, por eso se tiene que cuidar más de salud”, indicó.

¿Qué enfermedades padece AMLO?

A finales de septiembre de 2022 se filtró lo que muchos temían: que el presidente Andrés Manuel López Obrador padece de varias enfermedades que ponen en riesgo su vida y que debe estar permanentemente en supervisión médica para mantener su calidad de vida y pueda ejercer sus funciones como titular del Poder Ejecutivo que concluye en 2024.

El grupo Guacamaya filtró documentos de la Sedena donde se revela que el mandatario padece angina inestable de alto riesgo, gota, hipertensión e hipotiroidismo. Sin embargo, hay un pasaje delicado y poco conocido sobre la salud del presidente López Obrador, además del infarto que sufrió y que fue atendido en calidad de urgente en 2013 en el hospital privado Médica Sur, de la Ciudad de México.

¿Qué es la angina inestable?

La angina inestable es un padecimiento en el que el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno.

• Algunos síntomas de la angina inestable son:

• Sudoración

• Problemas para respirar

• Molestia que ocurre en reposo y no desaparece fácilmente al tomar medicinas

• Molestia que se siente como opresión, rigidez, aplastamiento, compresión, asfixia, ardor o dolores

¿Qué es la gota?

La gota es una enfermedad producida por el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, provocando su inflamación dolorosa. A veces, estos cristales forman acúmulos que se pueden palpar -tofos-, o se depositan en los riñones, provocando cólicos nefríticos o alteraciones en su función.

Los síntomas, ocurren principalmente, de forma repentina y de noche e incluyen:

Dolor articular intenso. La gota suele afectar el dedo gordo del pie, pero puede producirse en cualquier articulación. Otras articulaciones comúnmente afectadas incluyen los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos.

Molestia persistente. Después de que el dolor más intenso desaparece, es posible que un poco de molestia articular quede, la cual puede durar algunos días o semanas.

Inflamación y enrojecimiento. Las articulaciones afectadas por la gota se hinchan, se vuelven sensibles, se calientan y enrojecen.

Amplitud de movimiento limitada. A medida que avanza la gota, es posible que no puedas mover las articulaciones con normalidad.

El infarto de AMLO de 2013

En diciembre de 2013, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sufrió un infarto agudo de miocardio que requirió de atención médica inmediata. AMLO fue ingresado a un hospital de la Ciudad de México, Médica Sur, cerca de las 2:30 de la madrugada en un martes de aquel mes.

Los 3 casos de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador contrajo covid-19 por primera vez el 24 de enero de 2021. Este contagio ocurrió tras una gira en el estado de Nuevo León, donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional junto al entonces gobernador Jaime Rodríguez y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

El segundo contagio vino un año después, el 11 de enero de 2022. A través de su cuenta de Twitter, el presidente informó que, aunque presentó síntomas leves, optó por el aislamiento y se limitó a trabajar en tareas de oficina, comunicando de manera virtual hasta recuperarse completamente.

En enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un cateterismo cardiaco, luego de que ingresó al Hospital Central Militar debido a sus antecedentes de salud, fue parte de la filtración de Guacamaya.

“Por los antecedentes del señor presidente se le realizan estudios preventivos cada seis meses (laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y/o tomografía) por los resultados de su último chequeo, el equipo médico que lo atiende consideró necesario realizar un cateterismo cardiaco, que se llevó a cabo el día de hoy alrededor de las 16:30 horas”, informó el secretario de Gobernación.

El 23 de abril, López Obrador informó de su tercer COVID-19 en medio de lagunas informativas y contradicciones de su vocero. En viaje a Yucatán par supervisar las obras del Tren Maya, se sintió mal y suspendió su gira, pese a que Jesús Ramírez Cuevas había dicho que no cancelaba. En tres días no se ha sabido de él y no ha habido videos o mensajes en redes sociales como en otras ocasiones.

El Diario de Yucatán publicó el domingo a las 12:10 pm información preocupante sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionando que habría sufrido un desmayo.

Sin embargo, a la 1:11 pm, El Universal compartió una declaración del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien negó los rumores sobre el desvanecimiento o malestar del presidente.

A las 2:57 pm, Chan Caamal amplió su información en el portal del Diario de Yucatán, citando fuentes que aseguraban que López Obrador había experimentado un problema cardíaco mientras se disponía a desayunar en la Base Aérea Militar Número 8 de Mérida, en el edificio conocido como Casa de Piedra. Según el periodista, el presidente abandonó Mérida a las 11:10 am en un avión de la Fuerza Aérea rumbo a la Ciudad de México; esta versión fue desmentida a lo largo del día domingo y el día lunes por el secretario de gobernación, Adán Augusto López.

A las 3:32 pm, el presidente López Obrador aclaró personalmente la situación desde su cuenta de Twitter, informando que en realidad había dado positivo a covid-19, pero que su corazón estaba “al 100”.

El segundo arribo de urgencia a Médica Sur

El lunes 16 de enero de 2017, al filo de las 9 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador llegó a la Torre de Consultorios del Hospital Médica Sur, en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Según un reporte del centro médico que no había sido revelado, acudió en calidad de “urgencia” a que le realizaran estudios de laboratorio, reseñó Mario Maldonado en su columna Historias de NegoCeos, en el periódico El Universal.

Maldonado describió que los resultados de los estudios clínicos del ahora presidente de la República dieron cuenta de una serie de padecimientos médicos, entre los que destacaban indicios de una enfermedad renal, la cual debía ser tratada y revisada constantemente.