Miércoles de Ceniza... ¿Por qué no se come carne en la Cuaresma?

Este miércoles 22 de febrero ‘Miércoles de Ceniza’, dará comienzo la cuaresma para los católicos con la celebración de la imposición de la ceniza.

A partir de ese día, se viven por delante 40 días en los que los feligreses deben reflexionar, arrepentirse de sus pecados y hacer penitencia. Comer carne roja es uno de los sacrificios más antiguos de la religión católica que sigue hasta nuestros días.

La palabra Cuaresma proviene del latín Quadragesima, y se refiere a cuarenta días en los cuales, los fieles, tanto judíos como cristianos se preparan para vivir la máxima fiesta religiosa: la Pascua.

En Semana Santa existe la tradición de no comer carne durante la Cuaresma, pero son muchos los que se preguntan por esto. ¿Por qué no se come carne durante la Cuaresma y qué días son los que no puedo comer carne?

Para la Iglesia, la Cuaresma, cuya duración es de 40 días aproximadamente, es un tiempo de preparación y purificación, y actualmente se se rige por las indicaciones del Concilio Vaticano II de 1966, que curiosamente se inició bajo el pontificado de Juan XXIII en 1962 aunque fue Pablo VI el que presidió las tres fases restantes del mismo por el fallecimiento del primero.

¿Qué días no se come carne?

Aunque existen católicos que no comen carne durante toda la Cuaresma y Semana Santa, en realidad solo son días específicos.

• Miércoles de ceniza

• Todos los viernes de cuaresma

• Viernes Santo

Del ayuno y la abstinencia

El origen de ayunar y de no comer carne durante estos días es una acción de penitencia que se remonta al siglo II y tiene un significado de purificación entre los cristianos, que toman como referencia los sacrificios de figuras como Jesús, que practicó el ayuno durante 40 días en el desierto antes de su misión pública. Aunque son muchas las referencias bíblicas que también destacan el simbolismo de esa cifra.

En cualquier caso, el hecho de no comer se produce carne durante los días de vigilia, que en este caso son el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma. También se incluye el Viernes Santo como día de vigilia por lo que la tradición cristiana dicta que también en esa fecha se debe practicar el ayuno y abstinencia.

“Ayunar es saber renunciar a las cosas vanas, inútiles, a lo superfluo, para ir a lo esencial. Es buscar la belleza de una vida más sencilla”, asegura el Papa Francisco, al que sin duda le ha tocado vivir probablemente la Semana Santa más complicada de cuantas se recuerdan.