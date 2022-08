Zacatecas, Zac. A 15 años de comenzadas las huelgas en las unidades de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Martín-Sombrerete, Zacatecas, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y de ocho organizaciones sociales zacatecanas exigieron al gobierno federal que obligue a Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, “a cumplir con la ley” y a que reconozca que los paros laborales son legítimos y admita los contratos colectivos.

El delegado especial del gremio, Mario Márquez Jiménez, advirtió que presentarán una denuncia penal contra Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por no hacer cumplir la ley a Grupo México y ante la sospecha de “posible colusión” de la funcionaria federal con los directivos de esa trasnacional.

El diputado petista José Luis Figueroa Rangel y los representantes del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), que aglutina a diversas organizaciones políticas y sociales de izquierda en la entidad, acompañaron a los representantes del sindicato nacional minero.

En nombre del frente, planteó: “¿Por qué la huelga no se resuelve? ¿A qué se debe que la empresa no respete el contrato colectivo de trabajo? En opinión del FSSP, no se ha resuelto porque las reformas a la legislación laboral son todo un entramado legaloide, impuesto de manera servil por los gobiernos neoliberales para defender los intereses patronales, sobre todo del gran capital nacional y extranjero”.

El legislador planteó que el frente comenzará una movilización con protestas y manifestaciones públicas, “para exigir la solución a la huelga minera de San Martín, Sombrerete, antes de que termine el gobierno del presidente López Obrador”.

A su vez, el representante sindical Mario Márquez Jiménez reiteró que a 15 años de huelga en Cananea, Taxco y Sombrerete, “seguimos en la lucha, exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Adán Augusto López, que cumplan el compromiso de hacer valer la ley”.

Asimismo, leyó una carta dirigida al titular del Ejecutivo suscrita por las tres secciones en paro en la que plantean que seguirán abiertos para alcanzar acuerdos que lleven a la solución del conflicto. “Confiamos plenamente en su palabra, pero también son 15 años donde, entre trabajadores y sus familias, hay un hartazgo generalizado al ver el retardo de una promesa para llegar a una justicia deseada por años”.

También, recordó el dirigente, “queremos que en este sexenio se recuperen los cadáveres de nuestros compañeros sepultados en San Juan de Sabinas (Pasta de Conchos), propiedad de Germán Larrea, y no vamos a claudicar, no vamos a doblar las manos, hasta ver la victoria y el triunfo”.

Con información de La Jornada