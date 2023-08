Minimiza AMLO acusaciones de Ebrard, tiene derecho de inconformarse, dice

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las acusaciones hechas por el excanciller Marcelo Ebrard, pero aseguró que no hay acarreo para beneficiar a Claudia Sheinbaum porque la instrucción es no usar recursos públicos para favorecer a nadie.

Durante la mañanera, a pregunta expresa sobre lo señalado por Ebrard, quien contiende junto con Sheinbaum por la candidatura presidencial de Morena, López Obrador dijo que el excanciller se encuentra en su derecho de inconformarse y que ello es normal sobre todo en vísperas de que se defina a quien encabezará a los comités de la defensa de la cuarta transformación.

“¿Qué opino? Está en su derecho (Ebrard). Es normal (que acuse) y, además, tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie”, aclaró esta mañana.

El miércoles, un día antes de seleccionar a las empresas encuestadoras que participarán en el proceso interno de Morena, Ebrard convocó a una rueda de prensa para denunciar la existencia de un presunto “acarreo monumental” a través de la Secretaría del Bienestar en favor de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El exsenador Ricardo Monreal, quien también participa en el proceso de Morena, es otro de los que ha hecho público su malestar de no existir piso parejo en la contienda interna.

Pese a esos señalamientos, López Obrador aseguró que todos los aspirantes lo “conocen perfectamente” y que con él no habrá “dedazo”.

“Marcelo y Adán, Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el ‘dedazo’ y que es el pueblo el que va a decidir”, sostuvo.