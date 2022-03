Minuto a Minuto... GUERRA RUSIA-UCRANIA | Conflicto nuclear vuelve a estar en el “ámbito de lo posible”: ONU

”La guerra de Putin no solo concierne a Ucrania, sino la seguridad y estabilidad de nuestro continente europeo. Nos afecta a todos”, dijo Borrell en una rueda de prensa en Skopje, en la República de Macedonia del Norte.

09:21 AM | LA UE CONFIRMA EL CUARTO PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA

09:45 AM | FMI: La economía de Ucrania se hunde y peligra la seguridad alimentaria mundial

09:59 AM | Ucrania pide la “expulsión inmediata” de Rusia del Consejo de Europa

Las fuerzas rusas hicieron estallar explosivos en la mayor central nuclear de Europa, la planta de Zaporizhzhia , según informó The Guardian este lunes, citando medios locales.

10:17 AM | Reportes de explosiones en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

10:30 AM | Jefe de la ONU dice que un conflicto nuclear vuelve a estar en el “ámbito de lo posible”

08:01 AM | UCRANIA LLAMA AL BOICOT DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES QUE TODAVÍA OPERAN EN RUSIA

08:15 AM | ZELENSKY SE DIRIGIRÁ AL CONGRESO DE EU

En una sesión informativa celebrada hoy, Kuleba ha dicho que se debe aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia y ha pedido que los puertos internacionales prohíban el paso a los barcos y la carga rusos.

07:45 AM | 90 NIÑOS HAN MUERTO POR LA GUERRA: AUTORIDADES DE UCRANIA

Las autoridades de Ucrania han elevado este lunes a 90 los niños muertos desde el inicio de la ofensiva militar por parte de Rusia, antes de agregar que más de un centenar han resultado heridos en el marco de los combates. La Fiscalía ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram que “la mayoría de las víctimas se han registrado en las regiones de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernigov, Sumy, Kherson, Mykolaiv y Yitomir”, sin dar datos concretos.

Así, ha indicado que durante la jornada del domingo murieron dos niños y otros dos resultaron heridos en Mykolaiv “como resultado de ataques (rusos) contra infraestructura civil”. La Fiscalía también ha resaltado que los ataques han causado daños a 379 instituciones educativas, 59 de las cuales han quedado “totalmente destruidas”. La mayoría de ellas –119– se encuentran en la región de Donetsk.

07:15 AM | RUSIA ADVIERTE CON TOMAR “EL CONTROL TOTAL” DE LAS PRINCIPALES CIUDADES UCRANIANAS

El Ejército ruso no descarta tomar el control total de las principales ciudades de Ucrania, advirtió el lunes el Kremlin, cuyas fuerzas rodean varios de centros urbanos del país. ”El Ministerio de Defensa, para garantizar la máxima seguridad de la población civil, no descarta la posibilidad de tomar el control total de las principales ciudades que ya están rodeadas”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien sin embargo aseguró que hasta ahora el presidente Vladimir Putin no ordenó un asalto de este tipo.

06:56 AM | SE INICIAN LAS CONVERSACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania comenzaron y la comunicación entre las dos partes es difícil, pero continúa, dijo en un mensaje en Twitter el asesor presidencial y negociador ucraniano Mykhailo Podolyak. “Las partes expresan activamente sus posiciones específicas. La comunicación se mantiene, pero es difícil. La razón de la discordia son unos sistemas políticos demasiado diferentes”, planteó el funcionario sobre esta instancia que, a diferencia de las anteriores, es por videoconferencia.