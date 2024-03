¡Misterioso! Captan a Alexa rezando durante la madrugada en una tienda departamental (video)

Aunque no se ha recibido ningún comentario oficial por la tienda departamental y la fabricante de los dispositivos.

El video en tiktok suma 12.7 millones de visualizaciones, así como 796 mil ‘me gusta’ y 11 mil comentarios; algunas interacciones de los usuarios explican su experiencia con la Alexa en sus hogares, “Yo tenía mi Alexa desconectada y estaba jugando con mi novia ella me decía Alexa apaga cuarto y yo le decía muy bien, en una me dice de nuevo Alexa apaga cuarto, apago la luz y cuando voy caminando... se escucha una voz que dice “Muy bien”, la Alexa estaba desconectada porque me estaba cambiando al cuarto de abajo”; “Oigan fuera de cura mi Alexa le responde a alguien en la noche, me doy cuenta por qué la tengo en el clóset y veo como se prende la luz y dura rato como si conversara con alguien”.

Otros tantos se preguntaban por qué los demás dispositivos contestaban y no repetían lo mismo, “pero a ver esperen, ¿por qué las otras Alexas le contestan en vez de repetir lo mismo?”; “1. ¿Cómo es que todas estén conectadas o con batería si son de venta? 2. ¿Existe una Alexa líder? 3. Es una broma para el guardia, solo pregunten a expertos en informática”.

Así como su experiencia en la tienda departamental como trabajadores en horarios nocturnos y clientes, “yo trabajé en ese palacio, las bodegas están arriba, no les quiero platicar la vibra que se sentía, real después de las 6:00 pm yo no subía ni de broma, así fuera a vender un millón de pesos (lo juro)”; “¡Es palacio de hierro del centro histórico!... ¡No me extraña!”.